Жерар Пике вон тоже говорил, что Неймар останется и не переедет в Париж.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал будущее звезды туринского клуба Криштиану Роналду в команде.

«Полностью уверен, что он останется. Думаю, что заметка France Football сводилась к давнему интервью, которому уже несколько месяцев. И его опубликовали незадолго до того, как мы сыграли против французской команды. Это старый медийный трюк.

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Нет, могу заверить, что Роналду останется опорой «Ювентуса», – заявил Аньелли в интервью Sky Sport Italia. Его цитирует агрегатор Football Italia.

4 августа еженедельник France Football заявил , что Криштиану после встречи с «Локомотивом» на групповом этапе ЛЧ сообщил руководству о разочаровании туринским клубом и желании уйти в «Пари Сен-Жермен».

Соглашение Роналду с «бьянконери» действует еще два сезона, до окончания чемпионата-2021/22.

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