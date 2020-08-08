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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал в Лиге чемпионов все, что от него требовалось.

После перехода в Турин из мадридского «Реала» 35-летний португалец забил все семь мячей итальянского клуба в плей-офф ЛЧ.

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В сезоне-2018/19 Роналду сделал хет-трик в ответном матче 1/8 финала против мадридского «Атлетико», а также вознил по одному мячу в каждой четвертьфинальной встрече с амстердамским «Аяксом».

В текущем розыгрыше Криштиану не нанес ни одного удара в створ в первой игре с «Лионом», зато сделал дубль в ответной – точно выстрелил с пенальти и поразил цель дальним ударом.

Таким образом, на счету Роналду семь мячей из семи голов «Ювентуса» в плей-офф Лиги чемпионов двух последних сезонов.

«Юве» победил «Олимпик» во втором матче 1/8 финала со счетом 2:1, но по результатам двух игр вылетел из турнира.

Криштиану Роналду в 2018 году подписал четырехлетнее соглашение с «бьянконери», туринский клуб заплатил «Реалу» за португальца 112 миллионов евро.

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