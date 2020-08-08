Может, дело не в высших силах, а в плохой работе, Маурицио?

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы вылетели из турнира, в котором выиграли шесть из восьми матчей, еще один свели вничью и один проиграли. То есть в восьми встречах мы набрали 19 очков.

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Если бы в Лиге чемпионов была общая таблица, «Юве» бы шел первым или вторым. А вместо этого мы вылетели. Вот почему мне невероятно грустно. Это подводит меня к осознанию того, что в этом турнире «Ювентус» проклят.

Если бы мне не было так горько, я бы вышел с матча против «Лиона» с улыбкой на лице. Потому что я снова увидел парней в хорошей форме, которые отдали все силы. Они сражались до самого конца, оставили в этой игре все сердце и душу. Невероятно ценю это», – сказал Сарри на пресс-конференции. Его цитирует Goal.com.

После перехода Криштиану Роналду «Ювентус» прошел лишь одну стадию плей-офф ЛЧ – в сезоне-2018/19 после победы над «Атлетико» в 1/8 финала.

Маурицио Сарри возглавил туринцев в июне 2019 года. За прошедший сезон он привел «бьянконери» к девятому подряд скудетто, но уступил в Кубке и Суперкубке страны, а также вылетел в первом раунде Лиги чемпионов.

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