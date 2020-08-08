Вечеринки с кокаином и покровительство мафии. За что Марадону обожают в Неаполе и ненавидят в Италии

Величие и порочность гениального аргентинца проявлялись не только на поле.

Диего Марадону недолюбливали в «Барселоне» еще до финала Кубка Испании-1984, но матч против «Атлетика» положил конец его страстной и противоречивой каталонской карьере. Нападающий устал от постоянного внимания медиа и боссов клуба, которые следили, как он веселился, что пил и насколько выкладывался на тренировках. После финального свистка последней игры сезона Диего выпустил накопившийся негатив и набросился на соперника Мигеля Солу, спровоцировав драку между командами.

Марадону наказали трехмесячным баном, а руководство «Барсы» взбесило его настолько, что аргентинец был готов сам выкупить контракт. К счастью, нашелся другой вариант – боровшийся за выживание «Наполи» загорелся идеей подписать звезду, несмотря на тяжелый характер и скандальную репутацию. Еще до перехода между игроком и Неаполем образовалась прочная связь, которая не исчерпывалась признанием таланта Марадоны. Когда после завершения переговоров президент «Барсы» Хосеп Луис Нуньес в последний момент потребовал дополнительные 550 тысяч евро, жители города на юге Италии организовали сбор средств и быстро раздобыли нужную сумму – настолько сильно они хотели видеть Диего в небесно-голубой форме.

Трансферы Санчо почти в «МЮ» за 120 млн евро, отступные Фати – 400 млн. Первые трансферы и слухи новой недели 03/08/2020 В 19:49

Диего Марадона в составе «Наполи» Фото: Getty Images

«Чтобы понять, как приезд Марадоны изменил город, нужно понимать Неаполь, – объяснила архивный продюсер документального фильма «Диего Марадона» Фьяметта Луино. – Менталитет города таков, что в нем постоянно ждут спасителя. Люди чувствуют, что север обирал их годами, но верят, что кто-то появится и поможет». На момент трансфера Диего Неаполь казался чуть ли не последним местом в Европе, куда должен отправиться один из самых известных игроков мира: «Наполи» не был топ-клубом, город лидировал в Италии по уровню безработицы, захватившая власть группировка каморра открыто разбиралась с конкурентами, а землетрясение 1980 года оставило значительную часть юга Италии в руинах.

На самом деле именно тяжелая судьба Неаполя предопределила вспыхнувшую между городом и футболистом страсть. Диего мало отличался от итальянских южан как историей, так и менталитетом: он вырос в перенаселенном и нищем пригороде Буэнос-Айреса Вилья Фиорито, где отцу приходилось работать укладчиком кирпичей почти сутки напролет, чтобы прокормить семью. Важно и то, что столица Аргентинцы стала домом для одной из крупнейших диаспор итальянских иммигрантов, поэтому две нации сблизились задолго до Марадоны. Для пролетарского «Бока Хуниорс», в котором началась слава Диего, он стал символом борьбы с олицетворяющим истэблишмент «Ривер Плейт», а в Барселоне его пренебрежительно называли жалким латиносом (sudaca) за смуглую кожу и происхождение.

Диего Марадона, «Барселона» Фото: Getty Images

Переживший унижения и бедность Марадона не смотрел на поклонявшихся ему неаполитанцев свысока, хотя для них стал святым еще до первой игры за новый клуб. 5 июля 1984-го Диего прибыл на стадион «Сан-Паоло» на вертолете, будто спустившись на землю с голубых, как цвета «Наполи», небес. Его приветствовали восторженными криками 70 тысяч фанатов, а за каждым его движением следили более 100 журналистов и фотографов. «Я чувствовал, что меня любят по-настоящему, – вспоминал Марадона. – Неаполь был таким же безумным городом, как и я, а футбол в нем был отдельной жизнью. Многие вещи напоминали о моем прошлом. Люди так же бастовали из-за голода, некоторые приковывали себя к ограждению стадиона и умоляли меня перейти. Как я мог их подвести?»

Потрясающие голы, взрывной темперамент и непредсказуемые финты только усилили ощущение, что в лице Марадоны Неаполь обрел сверхъестественного покровителя: он всю жизнь шел к тому, чтобы оказаться на юге Италии, и ни на секунду не обманул ожидания молившихся почитателей. Работавший в Неаполе корреспондент The Guardian Эд Валльями описал эффект, который Диего произвел на болельщиков, как почти мистический опыт: «Неаполь существовал в тени вулкана, в тесной связи с культами смерти и загробной жизни. После титула в 1990-м и трехдневных празднований на кладбище появилось граффити с надписью: «Вы не знаете, что пропустили». Вскоре появился ответ: «С чего вы взяли, что мы пропустили?» Какое отношение это имеет к Марадоне? Самое буквальное. Марадона колдовал на поле. Его футбол напоминал вуду. Он читал мысли соперника еще до того, как тот узнавал о них. Марадона играл в языческий футбол в языческом городе, и его любили за это».

Результаты «Наполи» после прихода Диего подтверждали его неземное величие. За семь лет аргентинец привел клуб, который до этого никогда не выигрывал скудетто, к двум титулам, победам в Кубке Италии и Кубке УЕФА. Этим достижениям добавляет особой значимости то, насколько силен был чемпионат Италии в конце 1980-х: Мишель Платини и Микаэль Лаудруп в «Ювентусе», Марко ван Бастен, Руд Гуллит и Франк Райкард в «Милане», Карл-Хайнц Румменигге, Лотар Маттеус и Юрген Клинсман в «Интере». Серия А доминировала среди европейских чемпионатов, а Марадона сделал так, что «Наполи» доминировал в Серии А.

«Когда я пришел, «Наполи» был ближе ко второму дивизиону, чем к чемпионству, – рассказал Диего. – Я знал, что будет очень тяжело, но также знал, что чем сложнее обстоятельства, тем я счастливее. Чем меньше люди верили в меня или в команду, тем больше я злился, а чем сильнее я злился, тем сильнее играл». После первого титула в 1987-м Золотой мальчик назвал себя сыном Неаполя, а жители города из-за празднований выпали из жизни примерно на месяц. По значимости Диего сравнился с покровителем Неаполя Святым Януарием, который отдал жизнь ради веры. В его честь называли детей и меняли тексты песен, а в последние недели триумфального сезона-1986/87 в окнах магазинов появились картонки с измененным текстом молитвы «Отче наш»: «Марадона наш, сущий на поле! Да светится имя Твое, Царствие твое есть «Наполи», избави нас от разочарования, но приведи нас к титулу. Аминь».

Еще одной причиной культа Марадоны стала роль футболиста в противостоянии севера и юга Италии. Война регионов продолжается с объединения страны в 1871-м и проявляется в экономическом неравенстве: пока индустриальный север с корпорациями вроде FIAT богател, агрокультурный юг мучился от безработицы и отсутствия перспектив. Северяне считают южан грубыми, грязными, ленивыми невеждами. Южане обвиняют северян в высокомерии, снобизме и жадности. Вражда часто принимала унизительные формы: на стадионах «Ювентуса» и «Милана» команду Марадоны встречали баннеры с надписями «Добро пожаловать в Италию», «Помойтесь!», «Неаполитанцы – жертвы холеры» и «Везувий, очисти их огнем».

Респектабельные северяне привыкли к доминированию во всем – легко представить, какой шок вызвало у боссов топ-клубов чемпионство «Наполи». «Все было против нас, – объяснил Марадона в автобиографии. – Битва севера с югом закалила меня и позволила за что-то бороться. Я сражался за бедных, сражался за справедливость. То, чего мы добились, стало для севера мощным ударом. До нас никто на юге страны ни завоевывал скудетто. Меня любили все бедные южане, я стал их покровителем. Я символизировал борьбу с могущественным севером, потому что отобрал что-то важное у богатых и отдал бедным».

Фанаты не давали Марадоне проходу: если футболист выходил в кино или магазин, его мгновенно окружала толпа – люди падали перед ним ниц и умоляли об автографе. По легенде, однажды медсестра украла образец крови Диего и отдала его в местную церковь. Другая история гласит о работнике рыболовной лавки, которого уволили за отказ носить форму «Наполи» с фамилией аргентинца. Когда мужчина согласился надеть джерси и исполнить пару песен в честь бога-футболиста, начальник с радостью вернул ему должность.

Карьера Диего в Италии могла закончиться хэппи-эндом, но обернулась трагедией: беспрецедентное обожание привело к его краху. Популярность угрожала личной жизни аргентинца, и тогда ему предложила помощь каморра – гангстерская группировка, заменившая мафию на улицах Неаполя. Преступники удовлетворяли порочные желания Марадоны: поставляли ему проституток и кокаин, скрывали от болельщиков и журналистов. Нападающий пристрастился к наркотикам еще в Барсе, но именно в Неаполе зависимость поставила под угрозу его карьеру. В книге журналиста Джона Ладдена «Однажды в Неаполе» рассказывается, как в 1985-м Марадона занюхал дорожку прямо в ванной папы Иоанна Павла II во время личной аудиенции с главой католической церкви.

Почти сразу после прихода Диего в «Наполи» появилась информация, что каморра поучаствовала в его трансфере, но задававших неудобные вопросы журналистов выгоняли с пресс-конференций и даже заставляли покинуть страну. В сентябре 1986-го Марадону поглотили скандалы: 22-летняя Кристина Синагра рассказала, что родила ребенка от футболиста. К тому времени Диего уже женился на Клаудии Вильяфанье, с которой встречался с детства и которая позже стала матерью двух его дочерей. Диего публично отказался от ребенка Синагры и признал его лишь в 2016-м, хотя ДНК тест подтвердил его отцовство еще в 1993-м. Имидж Диего был испорчен для всего остального мира, кроме Неаполя, где за искру гениальности прощали любые пороки.

Ситуацию стало невозможно игнорировать, когда вредные привычки и плохой характер Марадоны начали влиять на его игру. Диего опаздывал на тренировки, спорил с руководством, а в 1990-м перешел все границы, когда отказался лететь с командой на матч против «Спартака» в Кубке чемпионов. Он пприбыл в Москву на частном самолете вечером накануне матча и присоединился к одноклубникам только после частной экскурсии по Мавзолею – для пролетария Марадоны социалистическая идеология была самой логичной формой борьбы с финансовым и классовым угнетением.

Наконец раскрылась и связь нападающего с каморрой. Диего клялся, что не знал о преступных делах клана Джулиано, но полицейские сделали достаточно снимков, чтобы доказать обратное: футболист проводил время в джакузи гангстеров, посещал их семейные торжества и заказывал у них проституток под предлогом встреч с поклонницами. Возможно, все обошлось бы, но информация о связи Марадоны с каморрой совпала по времени со скандальным выступлением Диего на ЧМ-1990. Золотой мальчик уже привел аргентинцев к заветному титулу в 1986-м – тогда он сделал дубль в четвертьфинале против англичан и отомстил за проигранные Фолклендские острова. Четыре года спустя Диего снова придал турниру политический оттенок: перед полуфиналом Италии против Аргентины в Неаполи он попросил южан поддержать его команду, а не родную сборную.

«Мне не нравится, что все просят неаполитанцев быть итальянцами и болеть за сборную Италии, – заявил Диего на пресс-конференции. – Неаполь всегда воспринимался отдельно от остальной страны. Это город, который страдает от несправедливого национализма». Некоторые неаполитанцы послушались местного святого и поддержали Аргентину, которая выиграла по пенальти, но в национальном масштабе провокация нанесла непоправимый урон репутации Марадоны. Gazetta dello Sport назвала Диего дьяволом, а в опросе La Repubblica о том, какую историческую личность итальянцы презирают больше всего, он занял первое место.

Весной 1991-го после матча чемпионата Италии против «Бари» в допинг-пробе Марадоны обнаружили кокаин. Диего объяснял проступки подтасовкой результатов и заговором футбольных властей, но к тому времени мало кто сомневался в виновности 30-летнего скандалиста. Его дисквалифицировали на 15 месяцев, а позже арестовали за хранение кокаина и приговорили к 14 месяцам условного заключения. После окончания бана о возвращении в «Наполи» не было и речи: для неаполитанцев Диего остался святым, но сам футболист устал от бесконечных политических интриг и мечтал о спокойном завершении карьеры на родине. Его мечта сбылась после тусклого сезона в «Севилье».

Позже появилось множество интерпретаций безумной итальянской карьеры Марадоны – для этой страны он стал не просто звездным футболистом, а культурным феноменом. «Момент, когда он отказался от сына, стал поворотным в его жизни, – считает режиссер документалки об аргентинце Азиф Кападия. – С высоты достижений он решил, что не может совершить ошибку или показать слабость, поэтому начал лгать. Это привело его к пути, на котором он потерял себя». Марадона покинул Италию как антигерой, хотя для Неаполя все равно остался святым: когда в 2011-м город посетила его дочь Дальма Марадона, люди падали перед ней ниц и не давали проходу. Девушке пришлось посетить больницу, где ее встречали у палат даже безнадежные больные, а стадион открыли специально для нее, несмотря на выходной.

Стена почета Диего Марадоны в Неаполе Фото: Getty Images

Неудивительно, что даже через 20 лет после ухода Марадоны «Наполи» остается командой маленького аргентинского гения. Игра ЛЧ между неаполитанцами и «Барсой» – лучший повод вспомнить качества, благодаря которым Диего вошел в историю и обрел бессмертие: он играл со страстью, искренне боролся с целым миром, гордился происхождением и не боялся ошибок. Последнее важнее всего: провалы, скандалы и неудачи напоминают о том, что, несмотря на божественное величие, Марадона – все-таки человек.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Италии Скудетто «Ювентуса», «Наполи» может попасть в ЛЧ из топ-7, Иммобиле обошел Роналду – итоги Серии А 02/08/2020 В 21:58