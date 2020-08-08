Магии Зидана больше нет. Почему «Реал» проиграл Лигу чемпионов

Слишком сырой проект.

«Мадрид» впервые за 11 лет проиграл оба матча плей-офф Лиги чемпионов, а Зинедин Зидан наконец узнал, как вылетают из этого турнира.

Ниже – три главных вывода по еврокампании «Реала», а еще объективный прогноз для всех фанатов «бланкос».

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«Мадрид» слабо провел всю ЛЧ

Зидан выиграл три Кубка чемпионов благодаря фантастической концентрации: даже в самых напряженных матчах «Реал» вообще не паниковал и всегда играл по счету. Исключение – домашняя разборка с «Юве» в 2018-м (1:3 и нервы), но такое произошло всего один раз за три розыгрыша плей-офф.

В этом сезоне все было совершенно иначе. Унизительный разгром от «ПСЖ», странная ничья с «Брюгге», 2:2 после 2:0 с тем же «Парижем» – расхлябанность проявилась еще в группе. Хуже всего, что неуверенность перенеслась на весну: «Мадрид» повел против «Сити», тут же робко вжался, пустил два гола и дожил до удаления Рамоса. Прошлый «Реал» Зидана (версия с Роналду) так бы не поплыл – это факт.

Лука Модрич в матче против «Брюгге» в группе ЛЧ Фото: Getty Images

Перфоманс Варана в Манчестере абсолютно из той же серии. Давление, истерика, ошибка – характерная цепочка для нынешнего «Мадрида». Так что винить одного Рафу просто несправедливо: поплывший француз стал грустным символом всей Лиги чемпионов-2019/20.

«Сити» объективно мощнее

Самая верная аналитика по итогам дуэли Зидана и Пепа звучит так: «Команды находятся на разных стадиях развития».

Это максимально справедливо, потому что Гвардиола беспрерывно рулит «горожанами» уже четыре сезона, а второй заход Зизу полностью перезагрузочный. Сегодняшнего «Реала» хватает, чтобы забрать золото Ла Лиги у приунывшей «Барсы», но с идеально обученным «Сити» шансов изначально было крайне мало.

Доменико Тедеско сказал бы, что ученики играли с учителями, а Валерий Карпин добавил бы легендарную реплику: «Потому что они, ***** [блин], сильнее». «Реал» мог пройти в четвертьфинал только за счет чудовищного везения, но так его и не дождался. Заслуженные поражения в двух матчах – счет должен был быть даже крупнее.

Этот вылет оптимален для Зидана

Серия француза в ЛЧ прервалась в самый удобный момент. Никто особо не переживает: Примера уже выиграна, настроение отличное, трагедии точно нет. Тем более, Лига чемпионов закончится всего через пару недель: депрессивных мыслей в духе «эх, они играют, а мы дома сидим» однозначно не будет.

Оба матча показали: чтобы выйти на уровень «Сити», «Мадриду» экстренно требуется усиление. Зидан проиграл не условному «Аяксу» (это правда стыд), а гранду с фантастически сбалансированным ростером. Перес получил сигнал: если президент хочет дожить до 14-го Кубка чемпионов, придется искать кэш и вкладываться в новичков.

Допустим, «Реал» бы прошел «Сити», а потом наполучал от условного «Лиона» или «Баварии». Тогда Фло мог решить, что проблема в тренере, судьях, невезении и других побочных факторах. Сейчас же все вышло максимально наглядно: игроки Пепа были круче плюс-минус во всем. Значит, и «Реалу» пора укрепляться, причем эффективнее и вдумчивее, чем год назад.

Зинедин Зидан и Пеп Гвардиола Фото: Getty Images

Хорошая новость в том, что «Барселона» либо сохранит Сетьена, либо сменит его после ЛЧ и погрузится в перестроечное состояние. Короче, «Реал» должен брать второе золото Ла Лиги подряд – такого не было с 2008-го, так что это успех.

Но есть и печальная новость: даже с грандиозным усилением Зидану понадобится еще минимум сезон, чтобы дотянуться до хладнокровных убийц вроде «Сити» и «Баварии». Поэтому ждать триумфального камбэка в ЛЧ-2020/21 слишком наивно. Скорее, задачу надо формулировать так: собранно провести группу, выйти с первого места и впервые за три года дойти до четвертьфинала.

А вот про три ЛЧ подряд пора окончательно забыть – там побеждала совершенно другая команда.

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