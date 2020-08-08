Футбол
Лига чемпионов УЕФА

Сестра Роналду: «Ты все равно лучший, но невозможно выигрывать в одиночку»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Криштиану Роналду, «Ювентус» – «Лион»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 25 минут

Семья Криша напрыгнула на его партнеров по туринскому клубу.

Старшая сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Элма Авейру поддержала брата после вылета от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ты сделал больше, чем кто-либо другой, дорогой брат.

Лига чемпионов УЕФА

Роналду забил все 7 мячей «Ювентуса» в двух последних плей-офф ЛЧ

5 ЧАСОВ НАЗАД

Горжусь твоей игрой, вижу твою самоотдачу на поле, но, к сожалению, ты не в силах сделать все в одиночку. Достичь большего просто невозможно.

Ты знаешь, что футбол жесток. Но ты должен помнить, что ты выложился на максимум и все равно остаешься лучшим», – написала Авейру в инстаграме.

  • 35-летний Криштиану в ответном матче с «Лионом» забил с пенальти и поразил ворота французов дальним ударом, но «Ювентус» все равно уступил по сумме двух встреч и вылетел из ЛЧ.
  • Роналду за последние два сезона стал автором всех голов «Юве» в плей-офф Лиги чемпионов – положил три «Атлетико» и два «Аяксу» в ЛЧ-2018/19 и сделал дубль в игре с «Олимпиком» в 1/8 финала-2019/20.

Роналду обновил вековой рекорд, но не спас «Ювентус». Кто виноват в вылете туринцев из ЛЧ

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Лига чемпионов УЕФА

Босс «Ювентуса» – об уходе Роналду в «ПСЖ»: «Криштиану останется опорой клуба»

6 ЧАСОВ НАЗАД
Лига чемпионов УЕФА

Роналду забил все 7 мячей «Ювентуса» в двух последних плей-офф ЛЧ

5 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЛига чемпионов УЕФАЮвентусОлимпик ЛионБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир