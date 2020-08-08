Семья Криша напрыгнула на его партнеров по туринскому клубу.

Старшая сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Элма Авейру поддержала брата после вылета от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ты сделал больше, чем кто-либо другой, дорогой брат.

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Горжусь твоей игрой, вижу твою самоотдачу на поле, но, к сожалению, ты не в силах сделать все в одиночку. Достичь большего просто невозможно.

Ты знаешь, что футбол жесток. Но ты должен помнить, что ты выложился на максимум и все равно остаешься лучшим», – написала Авейру в инстаграме.

35-летний Криштиану в ответном матче с «Лионом» забил с пенальти и поразил ворота французов дальним ударом, но «Ювентус» все равно уступил по сумме двух встреч и вылетел из ЛЧ.

Роналду за последние два сезона стал автором всех голов «Юве» в плей-офф Лиги чемпионов – положил три «Атлетико» и два «Аяксу» в ЛЧ-2018/19 и сделал дубль в игре с «Олимпиком» в 1/8 финала-2019/20.

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