До полного комплекта четвертьфиналу ЛЧ не хватает двух команд.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Барселоны» приличные проблемы с составом: из важных игроков матч точно пропустят Серхио Бускетс (перебор желтых) и Артуро Видаль (красная карточка), травмы у Самуэля Умтити и Усмана Дембеле. Под вопросом участие в игре Антуана Гризманна, Рональда Араухо и Клемана Лангле.

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Антуан Гризманн в первом матче против «Наполи» Фото: Getty Images

В «Наполи» тоже не все красиво, так как встречу рискует пропустить Лоренцо Инсинье. Травмирован был и Костас Манолас, но он вроде бы восстановился и готов выйти в старте.

Лицом к лицу

Первый матч в Италии завершился вничью – 1:1. На гол Дриса Мертенса «Барса» ответила ударом Гризманна по пустым воротам после прохода Семеду.

Из 11 матчей после локдауна «Барселона» три свела вничью, один раз проиграла и уступила чемпионство в Испании «Реалу».

«Наполи» завершил сезон Серии А на седьмом месте (одно из самых низких за последние годы) и не пробился в еврокубки. Единственный шанс попасть туда – выиграть ЛЧ.

«Барселона» может во второй раз за три сезона вылететь из ЛЧ от команды из Италии (в розыгрыше-2017/18 от «Ромы»).

Команды впервые встречаются в официальном турнире – прежде они провели четыре товарищеских матча.

Составы

«Барселона»

«Наполи»

Котировки букмекеров

Победа «Барселоны»: 1,62

Ничья: 4,46

Победа «Наполи»: 5,59

«Барселона» неоднократно спасалась в Лиге чемпионов благодаря домашнему полю. Чего стоит легендарный камбэк после 0:4 в Париже. Все знают, насколько каталонцы сильны на «Ноу Капм», поэтому букмекеры и коэффициенты выставили соответствующие.

Где смотреть

Как и в случае с матчем «Манчестер Сити» – «Реал», встречу в Каталонии в 22:00 по московскому времени покажет телеканал «Матч ТВ», а также его платный аналог «Матч Футбол». Также читайте текстовую трансляцию на Eurosport.ru – там будет весело и информативно.

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