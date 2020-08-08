«Барселона» против «Наполи» в первом матче ЛЧ
Фото: Getty Images
До полного комплекта четвертьфиналу ЛЧ не хватает двух команд.
Кто посмотрит матч по ТВ
У «Барселоны» приличные проблемы с составом: из важных игроков матч точно пропустят Серхио Бускетс (перебор желтых) и Артуро Видаль (красная карточка), травмы у Самуэля Умтити и Усмана Дембеле. Под вопросом участие в игре Антуана Гризманна, Рональда Араухо и Клемана Лангле.
Вечеринки с кокаином и покровительство мафии. За что Марадону обожают в Неаполе и ненавидят в Италии
Антуан Гризманн в первом матче против «Наполи»
Фото: Getty Images
В «Наполи» тоже не все красиво, так как встречу рискует пропустить Лоренцо Инсинье. Травмирован был и Костас Манолас, но он вроде бы восстановился и готов выйти в старте.
Лицом к лицу
- Первый матч в Италии завершился вничью – 1:1. На гол Дриса Мертенса «Барса» ответила ударом Гризманна по пустым воротам после прохода Семеду.
- Из 11 матчей после локдауна «Барселона» три свела вничью, один раз проиграла и уступила чемпионство в Испании «Реалу».
- «Наполи» завершил сезон Серии А на седьмом месте (одно из самых низких за последние годы) и не пробился в еврокубки. Единственный шанс попасть туда – выиграть ЛЧ.
- «Барселона» может во второй раз за три сезона вылететь из ЛЧ от команды из Италии (в розыгрыше-2017/18 от «Ромы»).
- Команды впервые встречаются в официальном турнире – прежде они провели четыре товарищеских матча.
Составы
«Барселона»
«Наполи»
Котировки букмекеров
Победа «Барселоны»: 1,62
Ничья: 4,46
Победа «Наполи»: 5,59
«Барселона» неоднократно спасалась в Лиге чемпионов благодаря домашнему полю. Чего стоит легендарный камбэк после 0:4 в Париже. Все знают, насколько каталонцы сильны на «Ноу Капм», поэтому букмекеры и коэффициенты выставили соответствующие.
Где смотреть
Как и в случае с матчем «Манчестер Сити» – «Реал», встречу в Каталонии в 22:00 по московскому времени покажет телеканал «Матч ТВ», а также его платный аналог «Матч Футбол». Также читайте текстовую трансляцию на Eurosport.ru – там будет весело и информативно.
Опрос
Вечеринки с кокаином и покровительство мафии. За что Марадону обожают в Неаполе и ненавидят в Италии
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере