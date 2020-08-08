Секрет матраса – в ткани и наночастицах.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси принял меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией.

Месси приобрел специальный матрас с системой Viruclean от компании TEC MOON. Он направлен на то, чтобы нейтрализовать COVID-19 с вероятностью 99,84%. Сначала аргентинец взял одну подстилку, чтобы попробовать и убедиться, что она действительно работает. Через какое-то время Лионелю понравилось, и он купил антикоронавирусные матрасы всей семье.

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Хитрость этой системы – в тканях, которыми обшиты подстилки. Наночастицы внутри материала уничтожат все следы COVID-19 максимум в течение четырех часов. То есть механизм устранит признаки инфекции и предотвратит заражение следующего человека, который ляжет на этот матрас.

Помимо Антонеллы с детьми Месси посоветовал Viruclean другу и партнеру по сборной Аргентины, форварду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Тот без промедлений купил еще один матрас.

Амбассадор бренда TEC MOON – полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес. Он уже рекламировал матрасы этой компании с виброрежимом и с системой теплого массажа ног, которые расслабляют клиентов и помогают быстрее уснуть. «Когда попробовал этот матрас, то действительно стал лучше отдыхать. Раньше после каждого матча я засыпал где-то в пять-шесть утра, а теперь отрубаюсь в течение получаса», – признавался Сауль. Об этом сообщил Cuatro.

Каталония оказалась одним из очагов распространения инфекции и больше всего в Испании пострадала от пандемии. В середине июля в Барселоне ежедневно выявляли по тысяче ковид-положительных тестов в день.

Лионель Месси в субботу, 8 августа, примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Он пройдет при пустых трибунах на стадионе «Камп Ноу».

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