Футбол
Лига чемпионов УЕФА

Месси забил в ЛЧ 16-й год подряд. 17 лет в турнире забивал только Рауль

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
25 минут назад

Лео сравнялся с Каримом Бензема и Райаном Гиггзом.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Месси забил второй мяч в ворота Давида Оспины, первым отличился Клеман Лангле. Это уже шестнадцатый календарный год, в котором аргентинец забил в рамках ЛЧ. Он повторил достижение форварда «Реала» Карима Бензема и бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.

Лига чемпионов УЕФА

Гаттузо – о матче ЛЧ с «Барселоной»: «Могу сдержать Месси только во сне или на PlayStation сына»

02/08/2020 В 14:58

Отметки в 17 лет достиг только один игрок – легенда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес.

  • Первый матч между «Наполи» и «Барселоной», который прошел в Неаполе, завершился со счетом 1:1.
  • Месси в составе «Барселоны» выигрывал Лигу чемпионов четыре раза.

Месси и Антонелла страстно поцеловались для музыкального клипа пуэрториканского рэпера

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Испании

La Gazzetta dello Sport: отец Месси ищет жилье в Милане

25/07/2020 В 10:00
Лига чемпионов УЕФА

Шедевр Месси, пенка Суареса и еще 2 гола зарубы «Барсы» и «Наполи»

МИНУТА НАЗАД
По теме
ФутболЛига чемпионов УЕФАНаполиБарселонаБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир