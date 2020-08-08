Месси забил в ЛЧ 16-й год подряд. 17 лет в турнире забивал только Рауль

Лео сравнялся с Каримом Бензема и Райаном Гиггзом.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Месси забил второй мяч в ворота Давида Оспины, первым отличился Клеман Лангле. Это уже шестнадцатый календарный год, в котором аргентинец забил в рамках ЛЧ. Он повторил достижение форварда «Реала» Карима Бензема и бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.

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Отметки в 17 лет достиг только один игрок – легенда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес.

Первый матч между «Наполи» и «Барселоной», который прошел в Неаполе, завершился со счетом 1:1.

Месси в составе «Барселоны» выигрывал Лигу чемпионов четыре раза.

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