Месси забил в ЛЧ 16-й год подряд. 17 лет в турнире забивал только Рауль

Лионель Месси
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Лео сравнялся с Каримом Бензема и Райаном Гиггзом.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».
Месси забил второй мяч в ворота Давида Оспины, первым отличился Клеман Лангле. Это уже шестнадцатый календарный год, в котором аргентинец забил в рамках ЛЧ. Он повторил достижение форварда «Реала» Карима Бензема и бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.
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Отметки в 17 лет достиг только один игрок – легенда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес.
- Первый матч между «Наполи» и «Барселоной», который прошел в Неаполе, завершился со счетом 1:1.
- Месси в составе «Барселоны» выигрывал Лигу чемпионов четыре раза.
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