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Шедевр Месси, пенка Суареса и еще 2 гола зарубы «Барсы» и «Наполи»

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Eurosport

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
несколько секунд назад

В четвертьфинале команда Кике Сетьена встретится с грозной «Баварией».

«Барселона» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле обыграла «Наполи» – 3:1.

Счет в игре после подачи углового открыл французский защитник Клеман Лангле.

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Затем очередной шедевр сотворил капитан «Барсы» Лионель Месси.

В конце тайма Луис Суарес реализовал пенальти, который заработал – сюрприз – Месси.

Неаполитанцы ответили своим голом с пенальти: отличился Лоренцо Инсинье.

  • Первый матч, который прошел в Неаполе, завершился со счетом 1:1.
  • «Барса» выиграла со счетом 4:2 по сумме двух встреч и вышла в 1/4 финала, где встретится с «Баварией».

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