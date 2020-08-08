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Фото: Getty Images
В четвертьфинале команда Кике Сетьена встретится с грозной «Баварией».
«Барселона» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле обыграла «Наполи» – 3:1.
Счет в игре после подачи углового открыл французский защитник Клеман Лангле.
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Затем очередной шедевр сотворил капитан «Барсы» Лионель Месси.
В конце тайма Луис Суарес реализовал пенальти, который заработал – сюрприз – Месси.
Неаполитанцы ответили своим голом с пенальти: отличился Лоренцо Инсинье.
- Первый матч, который прошел в Неаполе, завершился со счетом 1:1.
- «Барса» выиграла со счетом 4:2 по сумме двух встреч и вышла в 1/4 финала, где встретится с «Баварией».
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