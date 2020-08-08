«Барса» продлила космическую серию, а игру опять сделал Месси. Но спасет ли он против Левандовского

Кике Сетьену необходимо срочно все исправить.

«Барселона» по счету довольно уверенно разобралась с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако по ходу ответной игры команда Кике Сетьена столкнулась с проблемами. Это подтверждает и статистика xG (ожидаемых голов): «Барса» наиграла на 1.10 мяча, «Наполи» – на 2.15.

До первого гола «сине-гранатовых» команда Дженнаро Гаттузо имела несколько неплохих моментов, но выбранную им на матч конструкцию надломило решение видеоассистентов Джюнейта Чакыра. Похоже, мяч Клемана Лангле был забит не по правилам – одного из игроков неаполитанцев подтолкнули во время подачи углового.

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Затем в дело вмешался гений Лионеля Месси: аргентинец забил потрясный соло-гол, потом забил еще (ВАР отменил взятие ворот из-за игры рукой), а затем подловил на ошибке Калиду Кулибали и заработал пенальти для Луиса Суареса. Как и обычно, фактор Месси оказался решающим. Не зря перед игрой Гаттузо говорил, что остановить Лео он смог бы только в PlayStation.

Лео Месси Фото: Getty Images

Гол Лоренцо Инсинье с ответного пенальти несколько освежил интригу, однако во втором тайме у гостей объективно закончились силы. К тому же Гаттузо слишком поздно бросил в бой Аркадиуша Милика – тот сразу после выхода на замену забил из офсайда и в целом цеплялся практически за каждый мяч. Почему Рино не выпустил Милика пораньше – загадка.

«Барселона» вышла в четвертьфинал ЛЧ в 13-й раз подряд – никакая другая команда не делала этого более восьми раз кряду. Кроме того, каталонцы развили беспроигрышную серию в ЛЧ на «Камп Ноу» до 36 игр. Показатели лучше были только у «Баварии» в 1969-1991 гг. – тогда мюнхенцы не уступали оппонентам на протяжении 43 встреч.

Луис Суарес может порадоваться забитой пенке, но за спиной у уругвайца по-прежнему стоит сверхпечальная серия. Все 16 последних голов Суареса в ЛЧ были забиты на «Камп Ноу» – в последний раз на выезде он отличался в далеком 2015-м в ворота «Ромы». Будем ли мы считать за выезд турнир восьмерых, который пройдет в Лиссабоне?

Пожалуй, что да – но забить в четвертьфинале Суаресу будет невероятно сложно. В соперники «Барсе» выпала монструозная «Бавария», где сверкает Роберт Левандовский. В параллельной игре поляк, который каким-то чудом не выиграл «Золотую бутсу», оформил 2+2 против «Челси» – в 2020-м году он находится в невероятной форме.

Роберт Левандовский Фото: Getty Images

Остановить столь мощную «Баварию» – задача, над которой Кике Сетьен поломает голову в ближайшие дни. Четвертьфинальный матч (напомним, он будет всего один) пройдет уже 14 августа – времени на подготовку осталось совсем немного. Пока же каталонцы выглядят в этой паре пусть и не очевидным, но все же аутсайдером.

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