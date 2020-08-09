Будущим игрокам «Ювентуса» не рады на «Камп Ноу».

«Барселона» выбила «Наполи» из Лиги чемпионов – 3:1 в Каталонии и 4:2 по сумме двух матчей.

Из-за пандемии коронавируса матч проходил без зрителей, но игроки клубов имели право наблюдать за игрой команд с трибун. Правда, не все: хава «Барсы» Артура Рамоса не пустили на территорию «Камп Ноу».

Чемпионат Испании Sport.es: Артур сообщил руководству «Барселоны», что уже не сыграет за клуб 28/07/2020 В 05:29

Бразилец уже оформил трансфер в «Ювентус», решил больше не тренироваться с бывшим клубом и не играть за каталонцев в Лиге чемпионов-2019/20. В клубе ответили взаимностью и не дали посмотреть на вынос «Наполи» вживую, пишет Mundo Deportivo.

Артур и спортивный директор Эрик Абидаль должны встретиться и обсудить контракт с «Барсой», который бразилец отказался доигрывать.

Артур перешел в «Ювентус» за 72 миллиона евро.

В ответ «Барселона» выкупила Миралема Пьянича за 60 млн.

В отличие от Артура, Пьянич сыграл за свой клуб в возобновившейся ЛЧ.

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Чемпионат Италии Артур перешел из «Барселоны» в «Ювентус» за 72 млн евро 29/06/2020 В 16:20