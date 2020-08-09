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«Барселона» не пустила Артура на стадион за отказ играть в Лиге чемпионов

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Артур, «Барселона»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 22 минут

Будущим игрокам «Ювентуса» не рады на «Камп Ноу».

«Барселона» выбила «Наполи» из Лиги чемпионов – 3:1 в Каталонии и 4:2 по сумме двух матчей.

Из-за пандемии коронавируса матч проходил без зрителей, но игроки клубов имели право наблюдать за игрой команд с трибун. Правда, не все: хава «Барсы» Артура Рамоса не пустили на территорию «Камп Ноу».

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Артур и спортивный директор Эрик Абидаль должны встретиться и обсудить контракт с «Барсой», который бразилец отказался доигрывать.

  • Артур перешел в «Ювентус» за 72 миллиона евро.
  • В ответ «Барселона» выкупила Миралема Пьянича за 60 млн.
  • В отличие от Артура, Пьянич сыграл за свой клуб в возобновившейся ЛЧ.

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