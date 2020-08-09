Артур, «Барселона»
Фото: Getty Images
Будущим игрокам «Ювентуса» не рады на «Камп Ноу».
«Барселона» выбила «Наполи» из Лиги чемпионов – 3:1 в Каталонии и 4:2 по сумме двух матчей.
Из-за пандемии коронавируса матч проходил без зрителей, но игроки клубов имели право наблюдать за игрой команд с трибун. Правда, не все: хава «Барсы» Артура Рамоса не пустили на территорию «Камп Ноу».
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Бразилец уже оформил трансфер в «Ювентус», решил больше не тренироваться с бывшим клубом и не играть за каталонцев в Лиге чемпионов-2019/20. В клубе ответили взаимностью и не дали посмотреть на вынос «Наполи» вживую, пишет Mundo Deportivo.
Артур и спортивный директор Эрик Абидаль должны встретиться и обсудить контракт с «Барсой», который бразилец отказался доигрывать.
- Артур перешел в «Ювентус» за 72 миллиона евро.
- В ответ «Барселона» выкупила Миралема Пьянича за 60 млн.
- В отличие от Артура, Пьянич сыграл за свой клуб в возобновившейся ЛЧ.
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