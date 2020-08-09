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«Пусть говорят, что хотят – меня это не заботит». Вся крутизна Левандовского в семи цитатах Роберта

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Роберт Левандовский

Фото: Eurosport

Автор:Артем Мазилкин
через 16 минут
@mazilkin_a

Босс Мюнхена вещает.

«Бавария» вынесла «Челси» из 1/8 финала Лиги чемпионов – 4:1.

Главным героем матча стал Роберт Левандовский, который поучаствовал во всех мячах в ворота лондонцев – два забил, в двух других ассистировал. Мы собрали семь ключевых цитат поляка, которые дают понять, из чего состоит его феноменальный успех: опыт, учитель, концентрация, преданность, возраст, еда и соперники.

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Роберт Левандовский об опыте

Фото: Eurosport

Роберт Левандовский об учителе

Фото: Eurosport

Роберт Левандовский о концентрации

Фото: Eurosport

Роберт Левандовский о преданности

Фото: Eurosport

Роберт Левандовский о возрасте

Фото: Eurosport

Роберт Левандовский о еде

Фото: Eurosport

Роберт Левандовский о соперниках

Фото: Eurosport

«Бавария» – «Челси» – 4:1

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