«Пусть говорят, что хотят – меня это не заботит». Вся крутизна Левандовского в семи цитатах Роберта

Босс Мюнхена вещает.

«Бавария» вынесла «Челси» из 1/8 финала Лиги чемпионов – 4:1.

Главным героем матча стал Роберт Левандовский, который поучаствовал во всех мячах в ворота лондонцев – два забил, в двух других ассистировал. Мы собрали семь ключевых цитат поляка, которые дают понять, из чего состоит его феноменальный успех: опыт, учитель, концентрация, преданность, возраст, еда и соперники.

Чемпионат Германии Румменигге: «Отмена «Золотого мяча» несправедлива – Левандовский мог победить» 28/07/2020 В 07:15

Роберт Левандовский об опыте Фото: Eurosport

Роберт Левандовский об учителе Фото: Eurosport

Роберт Левандовский о концентрации Фото: Eurosport

Роберт Левандовский о преданности Фото: Eurosport

Роберт Левандовский о возрасте Фото: Eurosport

Роберт Левандовский о еде Фото: Eurosport

Роберт Левандовский о соперниках Фото: Eurosport

«Бавария» – «Челси» – 4:1

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