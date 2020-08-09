«Пусть говорят, что хотят – меня это не заботит». Вся крутизна Левандовского в семи цитатах Роберта

Роберт Левандовский
Фото: Eurosport
Босс Мюнхена вещает.
«Бавария» вынесла «Челси» из 1/8 финала Лиги чемпионов – 4:1.
Главным героем матча стал Роберт Левандовский, который поучаствовал во всех мячах в ворота лондонцев – два забил, в двух других ассистировал. Мы собрали семь ключевых цитат поляка, которые дают понять, из чего состоит его феноменальный успех: опыт, учитель, концентрация, преданность, возраст, еда и соперники.
Румменигге: «Отмена «Золотого мяча» несправедлива – Левандовский мог победить»
Роберт Левандовский об опыте
Фото: Eurosport
Роберт Левандовский об учителе
Фото: Eurosport
Роберт Левандовский о концентрации
Фото: Eurosport
Роберт Левандовский о преданности
Фото: Eurosport
Роберт Левандовский о возрасте
Фото: Eurosport
Роберт Левандовский о еде
Фото: Eurosport
Роберт Левандовский о соперниках
Фото: Eurosport
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