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2 игрока «Атлетико» заразились коронавирусом и пропустят 1/4 Лиги чемпионов

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Анхель Корреа, «Атлетико Мадрид»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

Игроков изолировали, больше заболевших нет.

Накануне четвертьфинала Лиги чемпионов два футболиста «Атлетико» сдали положительный тест на коронавирус.

Мадридский клуб сообщил, что инфекцию подхватили Анхель Корреа и Шиме Врсалько. Остальные игроки и персонал тоже сдали тест на ковид, но у них отрицательные результаты.

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Корреа и Врсалько посадили на самоизоляцию. У них нет симптомов, футболисты чувствуют себя нормально. Остальные игроки «Атлектико» завтра вылетят в Лиссабон на четвертьфинал Лиги чемпионов против «Лейпцига».

  • Матч пройдет в четверг, 13 августа, в 22:00 по московскому времени.
  • Все оставшиеся матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне.

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