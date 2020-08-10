Игроков изолировали, больше заболевших нет.

Накануне четвертьфинала Лиги чемпионов два футболиста «Атлетико» сдали положительный тест на коронавирус.

Мадридский клуб сообщил, что инфекцию подхватили Анхель Корреа и Шиме Врсалько. Остальные игроки и персонал тоже сдали тест на ковид, но у них отрицательные результаты.

Чемпионат России Журналист Егоров сообщил о сомнительных тестах на коронавирус в «Зените» – клуб опроверг 06/08/2020 В 12:47

Корреа и Врсалько посадили на самоизоляцию. У них нет симптомов, футболисты чувствуют себя нормально. Остальные игроки «Атлектико» завтра вылетят в Лиссабон на четвертьфинал Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Матч пройдет в четверг, 13 августа, в 22:00 по московскому времени.

Все оставшиеся матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Англии Goal: «Атлетико» продаст Облака «Челси» за 120 млн евро 21/07/2020 В 10:42