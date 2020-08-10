Анхель Корреа, «Атлетико Мадрид»
Фото: Getty Images
Игроков изолировали, больше заболевших нет.
Накануне четвертьфинала Лиги чемпионов два футболиста «Атлетико» сдали положительный тест на коронавирус.
Мадридский клуб сообщил, что инфекцию подхватили Анхель Корреа и Шиме Врсалько. Остальные игроки и персонал тоже сдали тест на ковид, но у них отрицательные результаты.
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Корреа и Врсалько посадили на самоизоляцию. У них нет симптомов, футболисты чувствуют себя нормально. Остальные игроки «Атлектико» завтра вылетят в Лиссабон на четвертьфинал Лиги чемпионов против «Лейпцига».
- Матч пройдет в четверг, 13 августа, в 22:00 по московскому времени.
- Все оставшиеся матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне.
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