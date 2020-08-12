«ПСЖ» получил легкую сетку в ЛЧ. Как работает посев в спорте и при чем здесь русские ученые

Проиграть в последнем туре, чтобы выйти в ЛЕ, и намеренно сыграть вничью для квалификации на ЧМ. Когда-то это было реальностью.

Любой кубковый турнир неминуемо сопровождается формированием сетки. Не совсем важно, Лига чемпионов это, Уимблдон или кубок двора по городкам.

Смысл сеток в том, чтобы сформировать пути команд до финала. Казалось бы, все просто, но в этом процессе можно акцентировать внимание на совсем разных аспектах. Если посмотреть на сетки со стороны организаторов, то для них главная задача разбить участников так, чтобы собрать как можно больше денег на билетах и активностях. Следовательно, для организаторов жеребьевка будет считаться удачной, если на каждом этапе турнира они получат конкурентные пары. Все логично: интересные матчи привлекают больше зрителей, а значит и больше денег.

Трансферы Дембеле в «МЮ» вместо Санчо, первый новичок Моуринью, 22 млн евро за Влашича. Трансферы и слухи дня 12 ЧАСОВ НАЗАД

Со стороны участников смысл сеток совсем другой. Каждому конкретному игроку или команде хотелось бы, чтобы путь до финала и итоговой победы был максимально прост. То есть оптимальная сетка – та, которая дает наиболее простых соперников вплоть до решающего матча. Взгляд зрителей на сетки схож со взглядом организатора. Чем больше крутых матчей дает посев, тем лучше. Болельщики же конкретного клуба скорее бы поддержали сторону любимцев.

Турниры на выбывание есть почти в любом виде спорта. Их механика исключительно проста: количество команд должно быть кратно двум и с каждым этапом сокращаться вдвое. Так, например, в Кубке России-2019/20 участвовали 96 команд. Турнир начался со стадии 1/256 финала и завершился победой «Зенита» над «Химками» в финале. Подмосковный клуб при этом прошел на одну стадию больше – начал с 1/32 финала, тогда как «Зенит» стартовал в 1/16. Такой принцип распределения принимает во внимание силу команд, давая участникам РПЛ преимущество меньшего количества игр до финала, но так происходит далеко не всегда.

«Зенит» – «Химки» Фото: Getty Images

Какие есть способы посева?

Олимпийская система предполагает игры один на один, но даже они могут быть спроектированы по-разному. Непохожесть структуры сеток связана с разными требованиями к оптимальности.

Если цель организатора сделать чемпионом самого сильного участника, то в турнире из четырех логичнее самого сильного свести с четвертым по силе в полуфинале, а затем разыграть финал. Казалось бы, этот принцип работает идеально, но нет. Уже в турнире из восьми участников вероятность победы лучшей команды будет выше не при ранней встрече самых сильных с самыми слабыми, а в других случаях.

Для зрителей намного важнее получить не столько справедливую, сколько интригующую сетку турнира. Ученые выяснили, что из огромного количества параметров, влияющих на интерес к просмотру футбольных матчей, выделяются два: общая сила играющих команд и непредсказуемость исхода. Этого можно добиться, если у организаторов есть возможность раскидывать хотя бы несколько участников по турнирной сетке, как им угодно. Например, как на теннисных «ТБШ». Однако наиболее популярным способом посева остается полный рандом.

Почему у теннисных «Шлемов» почти идеальные сетки?

На каждом из четырех главных теннисных турниров организаторы бронируют места для первых 32 номеров рейтингов ATP и WTA. Причем делают это так, что первый номер посева занимает в сетке верхнее место, а второй – нижнее. Получается, что встреча двух лучших игроков в мире (предполагается, что рейтинги ATP и WTA отражают силу теннисистов) возможна только в финале, а четвертьфиналы могут составить игроки по принципу 1-5, 3-7, 2-6, 4-8.

Такой принцип жеребьевки действительно идеален, но с определенными условиями. Во-первых, в решающие матчи могут выйти сильнейшие игроки, и тогда довольны будут и зрители (равные матчи сильных соперников), и организаторы (продадут больше билетов). Однако, такая линейность только кажется реальной – ни на одном из четырех последних мэйджоров в четвертьфинал не выходили первые восемь сеяных, а финал между первым и вторым номером посева состоялся лишь однажды – суперматч Новака Джоковича и Роджера Федерера на Уимблдоне-2019.

Новак Джокович и Роджер Федерер Фото: Getty Images

Вторым важным условием, при котором сохраняется идеальность, – ценовая политика. Если бы организаторы продавали места на трибунах по равному прайсу независимо от стадии, то выгоднее было бы разбивать участников по-другому. В этом случае оптимальной сеткой для любого «ТБШ» были бы матчи первого номера рейтинга против второго, третьего против четвертого и далее с самой ранней стадии турнира. Участники финала точно бы различались по силе, но зато заработок организаторов вырос бы в разы.

Что не так с посевом плей-офф Лиги чемпионов?

Каждая жеребьевка решающих стадий еврокубков сопровождается повышенным интересом. ЛЧ и ЛЕ не совсем турнир с олимпийской системой, но она включается на стадии плей-офф.

Базовых принципов у такой жеребьевки четыре: в пары никогда не попадут команды, игравшие в одной группе, занявшие первые места команды всегда будут играть против команд, занявших в группах вторые места, клубы из одной страны друг с другом не пересекаются, жеребьевка полностью случайна.

Каждый год перед вытаскиванием шаров в Ньоне в интернете появляется много картинок с предсказаниями будущих пар. Умельцы, которые их постят, вооружаются статистикой и пытаются составить пары на основе данных предыдущих лет, моделей распределения и кучи других математических фич. Возможно, некоторые прогнозы даже оказываются на 100% точными, но выдавать их на каждой жеребьевке невозможно.

Случайный характер формирования пар, что логично, может приводить к ситуациям, когда части сетки серьезно различаются по силе команд. Так, например, вышло в ЛЧ-2019/20, в финале которой сыграет «Атлетико», «ПСЖ», «Аталанта» или «РБ Лейпциг», тогда как мимо финала могут проехать «Бавария», «Барселона» или «Манчестер Сити».

Неймар, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Как русские ученые изменили правила отбора в Лигу Европы?

До сезона-2015/16 в Лигу Европы мог отобраться финалист кубка страны. Это становилось возможным, если победитель кубка до этого обеспечивал по итогам чемпионата место в ЛЧ. Так, например, в сезоне-2019/20 «Химки», проигравшие «Зениту» в финале кубка, стали бы шестым участником еврокубков от России, но в реальности место досталось «Динамо».

Подмосковный клуб едва ли отказался бы от путевки во второй по силе евротурнир, но с уже упомянутого сезона-2015/16 это стало невозможным благодаря русским ученым. Экономисты Дмитрий Дагаев и Константин Сонин выявили противоречие в правилах отбора еще в 2013 году. На примере розыгрыша РПЛ-2011/12 они доказали, что в одном из случаев одной из команд выгоднее проиграть, чтобы завоевать путевку в Лигу Европы.

В том переходном сезоне с двумя восьмерками места России в еврокубках распределялись так. Победитель и вице-чемпион отправлялись в Лигу чемпионов, а команды, занявшие места с третьего по пятое + победитель кубка России получали путевки в Лигу Европы. При этом, если победителем Кубка становится клуб, занявший в чемпионате первое или второе место, то в ЛЕ выходил финалист Кубка, а если с третьего по пятое – шестое место в чемпионате.

В итоге перед последним туром ситуация в таблице была следующей:

Место Команда Очки 1 «Зенит» 85 2 ЦСКА 73 3 «Спартак» 72 4 «Динамо» 71 5 «Анжи» 70 6 «Локомотив» 66 7 «Рубин» 65 8 «Кубань» 60

В 44-м туре (13 мая 2012 года) между собой играли «Кубань» и «Динамо», «Рубин» и ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» и «Анжи» с «Зенитом». На 9 мая того же года был запланирован финал кубка России между «Рубином» и «Динамо». Дагаев и Сонин рассмотрели сценарий, на который указал болельщик Андрей Бричкин – «Рубин» должен был сыграть с ЦСКА вничью (на самом деле казанцы выиграли), «Динамо» выиграть Кубок (этого не произошло) и обыграть «Кубань» (матч закончился ничьей). Тогда бы «Локомотив» со 100%-й вероятностью (вне зависимости от матча со «Спартаком») остался бы на шестом месте в чемпионате.

Перед последним туром «Локомотив» мог лишь ухудшить положение в чемпионате и уступить шестую строчку «Рубину». Для этого железнодорожникам нужно было проиграть «Спартаку», а «Рубину» обыграть ЦСКА. При этом, если «Динамо» побеждало «Кубань», то в Лигу чемпионов со второго отправились бы красно-белые, бело-голубые вышли бы в ЛЕ с третьего места, а казанцы потеряли бы место в Европе, если бы за четыре дня до этого не выиграли кубок.

То есть в этой гипотетической ситуации «Локомотиву» было выгоднее проиграть – иначе бы клуб занял шестое место и не получил место в ЛЕ. Всего три матча должны были сложиться по-другому, и спортивный принцип про приоритет победы пал бы. После этого УЕФА изменил правила, и теперь дополнительные места в ЛЕ достаются только по итогам чемпионата.

Правила отбора в ЛЕ – единственный казус?

Нет, их очень много, и встречаются они на самом высоком уровне. Те же ученые нашли несоответствия в правилах при отборе на ЧМ-2014 в Бразилии, ЧМ-2014 по гандболу (там очки частично переносились в следующий этап) и нескольких турнирах попроще.

Места в европейском отборе на чемпионат мира в Бразилии распределялись так: команда, занявшая первое место в группе, выходит на турнир напрямую, а из девяти вторых команд выбирались восемь сильнейших для стыковых матчей. Точно так же распределялись бы и путевки на ЧМ в России, но в европейский отбор добавились Гибралтар и Косово. В итоге сформировалось девять групп по шесть команд, что исключило споры.

Проблема существовала с методикой определения лучших команд, занявших вторые места. При отборе в Бразилию не учитывались матчи против команды, ставшей в группе последней, чтобы нейтрализовать результаты второй команды из группы I, в которой играло всего пять сборных.

За два тура до финиша отбора в группе С сложилась такая ситуация.

Место Сборная Очки 1 Германия 22 2 Швеция 17 3 Австрия 14 4 Ирландия 11 5 Казахстан 4 6 Фарерские острова 0

За предыдущие 10 матчей Австрия обыграла 6:0 сборную Фарерских островов, а вот с Казахстаном очки потеряла (4:0 и 0:0). То есть еще одна победа над Фарерами должна приносить 6 очков вместо 4, потому что именно островная сборная тогда стала бы последней. Но не все так просто. В случае удачных стечений обстоятельств (перечислять все нет смысла, но Фареры должны были обыграть Казахстан 10:0) Австрии нужна была бы ничья против Фарер, чтобы стать в группе второй.

Схожая ситуация была и в группах B и D, где заочно за выход из группы могли бы бороться Чехия и Болгария, но такой расклад требовал еще более невероятных исходов, чем в группе С. Поэтому второй стала Дания, но спасительную восьмую строчку в рейтинге вторых сборных получила Хорватия, у которой оказалось на один балл больше.

Другие темы из ЛЧ:

Магии Зидана больше нет. Почему «Реал» проиграл Лигу чемпионов

Роналду обновил вековой рекорд, но не спас «Ювентус». Кто виноват в вылете туринцев из ЛЧ

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Трансферы Роналду – в «ПСЖ», Пирло выгонит из «Ювентуса» троих, дедлайн «МЮ» по Санчо. Трансферы и слухи дня 09/08/2020 В 19:20