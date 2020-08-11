Ларо Сетьен
Фото: Eurosport
Бойся, «Бавария».
Сын главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена Ларо пошутил о шансах каталонского клуба на победу в Лиге чемпионов.
Парень стоял на пастбище перед коровами и лошадьми и придумал, что будет невероятно смешно, если спросит что-то у домашних животных.
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«Барселона» выиграет Лигу чемпионов?» – поинтересовался Ларо Сетьен.
«Они точно знают – ответили: «Да», – подписал сторис по-испански Сетьен-младший.
После назначения Сетьен сказал следующее: «Вчера я пас коров в селе, а сегодня тренирую лучших игроков в мире».
- «Барселона» встретится с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч состоится 14 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.
- 61-летний Кике Сетьен работает с «Барсой» с января 2020 года. За это время тренер проиграл чемпионскую гонку «Реалу» в Примере и прошел «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ.
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