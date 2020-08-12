Такие слова должны окрылить Роберта.

Экс-звезда «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус сравнил Лионеля Месси и Роберта Левандовского в преддверии матча «Барселоны» и «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Месси предстанет перед своим преемником и лучшим игроком мира – Робертом Левандовским. Он лучший игрок, а не только лучший нападающий. Сегодняшняя «Барса» уже не такая, как раньше. Конечно же, у них есть Месси, а такой игрок, как он, всегда способен на гениальность. Но его одного будет недостаточно против такой «Баварии». «Барселона» меня не пугает», – цитирует 59-летнего Маттеуса Goal.com.

Лига чемпионов УЕФА «Пусть говорят, что хотят – меня это не заботит». Вся крутизна Левандовского в семи цитатах Роберта 09/08/2020 В 07:48

«Барселона» и «Бавария» сыграют 14 августа в одноматчевом формате.

Каталонцы прошли в 1/8 финала «Наполи», «Мюнхен» – «Челси».

Румменигге: «ФИФА рассматривает возможность вручения «Золотого мяча»-2020»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Лига чемпионов УЕФА «Барса» продлила космическую серию, а игру опять сделал Месси. Но спасет ли он против Левандовского 08/08/2020 В 23:06