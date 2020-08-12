У «ПСЖ» будет самый важный матч в истории. Вылет от «Аталанты» прикончит этот «Париж»

Пора сделать шаг вперед.

Восемь лет назад «ПСЖ» был крайне дерзким, но бесконечно симпатичным денежным мешком. Командой руководил милейший Карло Анчелотти – эксперт по ЛЧ и созданию крутой атмосферы. В защиту взяли праймового Тьяго Силву – жирная инвестиция (40 млн евро) сразу казалась безошибочной. В атаку подписали заряженного Златана, который только выпустил книгу и готовился стать легендой. Чуть позже подключился Дэвид Бекхэм – самый стильный футболист галактики вернулся в Европу ради яркого завершения карьеры.

Золото-2013 стало дебютным для шейхов и первым для «ПСЖ» за 19 лет: тогда «Париж» смотрелся свежо и ярко, но главное – перспективно. Боссы клуба не скрывали, что их амбиции заметно шире Лиги 1 – тем более что Анчелотти протащил клуб в четвертьфинал ЛЧ. Там «Сен-Жермен» слетел от «Барсы», но лишь по правилу гостевого гола – казалось, еще немного, и «Париж» дорвется до финала или вообще схватится за кубок.

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Ничего подобного. С 2013-го «ПСЖ» либо стагнировал, либо деградировал. Сначала в «Реал» забрали Анчелотти, после него шейхи брали коучей с нулевым резюме в Лиге чемпионов. Потом свинтил Златан, которому просто захотелось перемен – без него обаяние «Сен-Жермен» фактически растворилось. Возникло мерзкое ощущение, что у клуба вообще нет стратегии. Вернее, она свелась к элементарной схеме: тратить кучу денег на звезд, искать дыры в правилах финансового фэйр-плей, а дальше – как получится.

Златан в матче «ПСЖ» и «Челси» Фото: AFP

За семь лет «ПСЖ» мутировал в безликого доминатора Лиги 1. Во Франции парижане спокойно собирают все чашки (любое поражение – сенсация), но в Европе их элементарно унижают. Четвертьфинал ЛЧ-2014 – пустили от «Челси» за три минуты до конца и отправились в нокаут. 2015-й – спеклись в двух четвертьфиналах с «Барсой». 2016-й – ничего не показали против «Сити» и снова не прошли в четверку. 2017-й – чудовищные 1:6 от «Барселоны» еще в 1/8 финала. Годом позже – безальтернативный вылет от «Реала». 2019-й – катастрофа с «МЮ» после гостевых 2:0. Опять же, еще на первой стадии плей-офф.

Разумеется, никакого лигочемпионского проклятья нет, просто «ПСЖ» не научился переключать тумблер между чемпионатом Франции и реально важным турниром. Скиллов «Парижа» с запасом хватает для выхода из группы, но дальше надо биться и сражаться, а в Лиге 1 так не принято – там все дается слишком легко. Поэтому пока «Монако», «Рома», «Аякс» или «Тоттенхэм» выгрызают полуфиналы и финалы, гламурный «ПСЖ» следит за поздними стадиями по телику.

Но есть ключевой нюанс. Все эти годы «Париж» выбивали клубы, которые по именам были как минимум не слабее. Чтобы пройти их, требовалось сверхусилие, недоступное для «ПСЖ». Зато в этом сезоне королям Франции наконец повезло – в четвертьфинале выпали не «Сити» или «Бавария», а всего лишь «Аталанта». Третий клуб Италии, который еще пару лет назад с трудом цеплялся за Лигу Европы.

За рекордное для себя трансферное окно «Аталанта» потратила меньше 60 млн евро – для «ПСЖ» это вообще математическая погрешность. Зарплаты в Бергамо тоже смешные. Самый высокий оклад (1,8 млн евро) насмешит любого парижского резервиста – у него даже премиальными за сезон выйдет больше, чем у итальянских лидеров. Но, несмотря на относительную нищету, «Аталанта» перебила рекорды результативности в Серии А, влюбила в себя всю Европу и довела до экстаза тактических гиков.

«Аталанта» Фото: Getty Images

Хуже всего для «ПСЖ» то, что в Бергамо не умеют сдаваться. Характерный пример: «Аталанта» поднялась в четвертьфинал ЛЧ после кошмарного старта в группе. Новичков турнира не смутили три подряд поражения, из которых два – разгромные; Гасперини выцарапал семь очков во втором круге, а теперь собирается прибить «ПСЖ».

За «Париж» реально страшно. «Аталанте» совсем нечего терять – она выйдет и кайфанет, потому что достойный результат уже есть. Зато для «ПСЖ» это матч, у которого может быть лишь один исход – победа любой ценой и выход в полуфинал. Иначе весь проект шейхов окажется бутафорским, клоунским и безнадежным.

Понятно, что оправдания можно придумать всегда (минимум игровой практики, одноматчевый формат плей-офф), но они вообще не сработают. «ПСЖ» настолько богаче и могущественнее «Аталанты», что должен проскакивать ее и сразу забывать об этой встрече.

Поэтому если «Париж» опять обделается, команду нужно безжалостно разгонять. Ставить тренера с приличным портфолио (а не просто модного коуча), искать адекватного лидера (а не карнавального Неймара), а еще смиренно ждать очередного удачного жребия. Но лучше наконец собраться и депортировать «Аталанту» домой в Бергамо. Она и так уже прилично пошумела – теперь пришло время для долгожданных подвигов от «ПСЖ».

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