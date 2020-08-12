Парижский лазарет переполнен, у итальянцев – две потери, но очень важные.

«Финал восьми» Лиги чемпионов на пороге – формат, к которому привыкли в других игровых видах, но не в футболе. Восемь команд собрались в Лиссабоне, двухматчевые противостояния сузили до одной игры и прогонят семь матчей за рекордно короткий срок. Первыми участниками станут «ПСЖ» и «Аталанта».

Кто посмотрит матч по ТВ

Лига чемпионов УЕФА Мбаппе может сыграть с «Аталантой», форвард «ПСЖ» восстанавливается с опережением графика 03/08/2020 В 06:54

Главная интрига матча – выйдет ли на поле звезда парижан Килиан Мбаппе, получивший травму в конце июля в финале Кубка Франции. Тренер Томас Тухель заявил на пресс-конференции: «Если тренировка пройдет как надо и не случится ничего экстраординарного, он будет в заявке». Но даже наличие фамилии форварда в протоколе не означает его выхода на 90 минут. Возможно, Килиан выйдет в конце матча, если придется спасать ситуацию.

Кадровые потери «ПСЖ» довольно значимы – даже Тухель сломал плюсневую кость. Травмированы Лэйвен Курзава и Тило Келер (повредил ухо, но может выйти на поле), а из-за дисквалификации с «Аталантой» не сыграет Анхель ди Мария. В июле команду покинули Эдинсон Кавани и Тома Меньё, которые обязательно сыграли бы, если ЛЧ завершалась весной. Повезло, что Тьяго Силва объявил, что доиграет ЛЧ.

«Аталанта» лишилась лидера полузащиты, который не только плотно цементировал эту линию, но и забивал – Йосипа Иличича. Футболист покинул расположение клуба в связи с психологическими проблемами. Также в последнем матче Серии А сломался основной вратарь Пьерлуиджи Голлини.

Форма

После рестарта сезона «Аталанта» выиграла шесть матчей подряд, сыграла результативную ничью с «Ювентусом», разгромила аутсайдера «Брешиа» со счетом 6:2 и в целом уверенно взяла бронзу Серии А в борьбе с «Лацио». Было еще две ничьих и только одно поражение – в последнем туре от «Интера». Команда смотрится бодро, как и лидеры атаки – Дуван Сапата и Луис Муриэль.

Дуван Сапата Фото: Getty Images

«ПСЖ» не играл официальные матчи с марта по июль – чемпионат Франции не стали доигрывать (единственным из топ-5 лиг). В товарищеских матчах парижане разгромили «Гавр» из Лиги 2 и «Селтик» с общим счетом 13:0, но в финалах Кубка Франции и Кубка Лиги легкость исчезла. «Сент-Этьен» победили благодаря единственному голу Неймара, с «Лионом» скатали нулевую ничью и вытащили трофей по пенальти.

Лицом к лицу

«ПСЖ» и «Аталанта» ни разу не играли друг с другом.

«Аталанта» впервые играет в ЛЧ – и сразу четвертьфинал.

«Париж» играет в 1/4 финала в пятый раз за восемь сезонов.

Парижане лишь раз доходили до полуфинала ЛЧ – в 1995 году. В трех последних розыгрышах «ПСЖ» сходил с дистанции на стадии 1/8 финала.

«Аталанта» никогда не проигрывала французским клубам.

Ориентировочные составы

«ПСЖ»

«Аталанта»

Ставки букмекеров

Победа «ПСЖ»: 1,90

Победа «Аталанты»: 3,68

Ничья в основное время: 4,03

Аналитики верят в победу фаворита – ничего необычного. «Аталанта» традиционно забивает много, поэтому можно поставить на тотал более 2,5 или даже 3,5 голов. Первое – почти наверняка, второе – с элементом риска.

Где смотреть

Игра начнется в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире ее показывает государственный канал «Матч ТВ». А если телевизора поблизости нет, как и возможности смотреть стрим со смартфона – читайте онлайн-трансляцию от Eurosport.

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Чемпионат Франции «ПСЖ» сообщил, что Мбаппе, скорее всего, не сыграет с «Аталантой» 27/07/2020 В 18:45