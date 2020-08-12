Один из игроков «Барселоны» заразился коронавирусом

«Барселона»
Фото: Getty Images
Будущие участники четвертьфинала ЛЧ в безопасности.
В «Барселоне» диагностировано заражение коронавирусом – инфицирован один из игроков, начавших 12 августа подготовку к новому сезону.
На официальном сайте клуба сообщается, что игрок чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома. Он не контактировал с футболистами, которые вскоре вылетят в Лиссабон для участия в «финале восьми» Лиги чемпионов.
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Подготовку к сезону-2020/21 начали игроки, вернувшиеся из аренд: Рафинья Алькантара, Карлес Аленья, Ориоль Бускетс, Хуан Миранда, Педри, Франсишку Тринкау, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо и Мусса Ваге.
- 14 августа «Барселона» сыграет в четвертьфинале ЛЧ против «Баварии».
- В Ла Лиге каталонцы уступили чемпионство «Реалу».
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