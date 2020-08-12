Все решили два поздних гола.

«ПСЖ» обыграл «Аталанту» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 2:1.

Парижане уступали до 90-й минуты – счет в игре еще в первом тайме открыл полузащитник «Аталанты» Марко Пашалич. В самом конце встречи команда из Бергамо дрогнула: сперва пропустила гол от Маркиньоса, а в компенсированное время победу «Парижу» принес гол Эрика Чупо-Мотинга. К обоим голам «ПСЖ» причастен Неймар.

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«ПСЖ» повторил лучшее достижение клуба в Лиге чемпионов – 25 лет назад до этой стадии добралась команда, ведомая Джорджем Веа.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «РБ Лейпциг» – «Атлетико».

Неймар совершил 16 удачных обводок в матче. Это лучший показатель Лиги чемпионов-2019/20.

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