Неймар («ПСЖ»)
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Бразилец показал умопомрачительный футбол, но загубил несколько верных моментов.
Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал 16 удачных обводок в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».
Это рекорд для нынешнего розыгрыша турнира. Предыдущее лучшее достижение принадлежало Лионелю Месси из «Барселоны» и Лоренцо Инсинье из «Наполи» – в рамках отдельно взятого матча они совершили по 11 обводок.
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- «ПСЖ» выиграл у «Аталанты» благодаря поздним голам Маркиньоса и Эрика Чупо-Мотинга.
- «ПСЖ» повторил лучшее достижение клуба в Лиге чемпионов – 25 лет назад до этой стадии добралась команда, ведомая Джорджем Веа.
- В полуфинале команда Томаса Тухеля встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» – «Атлетико».
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