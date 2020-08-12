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Неймар совершил 16 обводок в матче против «Аталанты». Это рекорд текущего сезона ЛЧ

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Неймар («ПСЖ»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 21 минут

Бразилец показал умопомрачительный футбол, но загубил несколько верных моментов.

Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал 16 удачных обводок в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Это рекорд для нынешнего розыгрыша турнира. Предыдущее лучшее достижение принадлежало Лионелю Месси из «Барселоны» и Лоренцо Инсинье из «Наполи» – в рамках отдельно взятого матча они совершили по 11 обводок.

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  • «ПСЖ» выиграл у «Аталанты» благодаря поздним голам Маркиньоса и Эрика Чупо-Мотинга.
  • «ПСЖ» повторил лучшее достижение клуба в Лиге чемпионов – 25 лет назад до этой стадии добралась команда, ведомая Джорджем Веа.
  • В полуфинале команда Томаса Тухеля встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» – «Атлетико».

Бывшая Неймара выложила видео из пустой тренажерки – но на зал сложно перевести взгляд

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