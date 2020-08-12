Бразилец показал умопомрачительный футбол, но загубил несколько верных моментов.

Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал 16 удачных обводок в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Это рекорд для нынешнего розыгрыша турнира. Предыдущее лучшее достижение принадлежало Лионелю Месси из «Барселоны» и Лоренцо Инсинье из «Наполи» – в рамках отдельно взятого матча они совершили по 11 обводок.

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«ПСЖ» выиграл у «Аталанты» благодаря поздним голам Маркиньоса и Эрика Чупо-Мотинга.

«ПСЖ» повторил лучшее достижение клуба в Лиге чемпионов – 25 лет назад до этой стадии добралась команда, ведомая Джорджем Веа.

В полуфинале команда Томаса Тухеля встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» – «Атлетико».

Бывшая Неймара выложила видео из пустой тренажерки – но на зал сложно перевести взгляд

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