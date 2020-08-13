Над бразильцем потешались до перерыва, но он все равно смеялся последним

«Пари Сен-Жермен» стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов-2019/20. Облизанная примерно всеми тактическими, физическими, фантастическими и любыми другими аналитиками «Аталанта» отправилась домой. Главным создателем несчастливой для бергамасков сказки стал человек, над которым больше часа игры потешались во всех социальных сетях мира.

Речь, конечно, о Неймаре. Бразилец в первом тайме – ярчайшее явление биполярности восприятия футбола. С одной стороны, два нелепых промаха после выходов один на один, с другой – восемь успешных обводок и статус главного проводника всех без исключения атак «ПСЖ». Для кого-то первое намного перевесило второе, но было очевидно, что для расправы над «Аталантой» хватает одного человека.

Лига чемпионов УЕФА Неймар совершил 16 обводок в матче против «Аталанты». Это рекорд текущего сезона ЛЧ ЧАС НАЗАД

Тухель, как обычно, поставил на гений Неймара, но до 90-й минуты команде немецкого специалиста дико не везло. Бразилец творил и создавал, а парижане не получали от его божественного перфоманса самого важного – изменений на табло.

Первый тайм на «Эстадио да Луж» показал, что «Париж» без Мбаппе может играть только один трек – с соло Неймара. Следовательно, пока у бразильца не шла реализация, верить было не в кого. Сарабия до замены на 60-й минуте ни разу не пробил по воротам и не создал ни одного момента у ворот Спортьелло. Икарди отбегал ничуть не лучше: одно касание в штрафной, ноль ударов, ноль попыток дриблинга, просто ноль. Оба партнера Неймара по атаке были бесполезны и не поддерживали главную звезду в созидании.

Неймар и Эрик Максим Чупо-Мотинг, «ПСЖ» Фото: Getty Images

В первые 45 минут «Аталанта» оставляла громадные свободные зоны (из них пришли оба убойных момента Неймара), чем еще больше заставляла Тухеля тужить о неготовности Мбаппе провести полный матч. К моменту появления Килиана на поле на 60-й минуте бергамаски уже забили мяч и окончательно окопались у штрафной. Отсутствие пространства не смутило француза – Мбаппе хоть и не реализовал два выхода один на один, но стал маяком, на который ориентировался и искал разрезающими пасами Неймар. Внимательно пересмотрите второй гол парижан – 80% эпизода сделал бразилец. Мбаппе оставалось лишь выкатить мяч на Чупо-Мотинга, а тому не промахнуться с пары метров.

Неймар закольцевал историю с неудачами парижан в плей-офф Лиги чемпионов в последние годы. Самое интересное, что он ее и породил, когда весной 2017-го в футболке «Барселоны» придумал три мяча на последних минутах игры с «Парижем». Каталонский влет со счетом 1:6 наряду с прошлогодним ударом под дых от «Манчестер Юнайтед» на последних минутах (в том матче Ней не участвовал из-за травмы) заставлял фанатов парижского клуба вскакивать по ночам. Теперь же круг замкнулся – бразилец активировал режим сверхчеловека и перевернул игру за несколько минут до финального свистка участием в двух голах. Отличный подарок клубу на 50-летие в виде первой за 25 лет путевки в четверку лучших команд Европы.

Как бы ни хотелось хейтерам парижан увидеть вылет, но дождаться его с такой игрой от Неймара было трудно. Бразилец на табло так и не отметился, но его продуктивность находилась на космическом уровне: 16 обводок (рекорд нынешнего розыгрыша ЛЧ и лучший результат с начала подсчета статистики Opta), голевой и предголевые пасы, урожай из девяти собранных фолов (тоже рекорд розыгрыша) и доведение статистики в 53 матчах в ЛЧ до чумовых 35+23. WhoScored.com оценил перфоманс десятки «Парижа» баллом 9,74, а УЕФА признал игроком матча.

Благодаря Неймару «ПСЖ» избавился от комплекса неудачника и вышел на новый уровень. Можно сколько угодно хейтить владельцев клуба за готовность платить безумные деньги, а тренеру сочувствовать за необходимость строить игру вокруг одного исполнителя, но выход парижан в полуфинал показал жизнеспособность такого подхода. В конце концов, каждый выбирает собственный путь к успеху. В матче с «Аталантой» красивый перфоманс гения совпал с нужным результатом.

Нею и «ПСЖ» осталось всего два шага до мечты. И если все получится, то вряд ли бразилец сильно расстроится упразднению премии «Золотой мяч» в этом году – Кубок с ушами принесет ему намного больше. Он спасет карьеру бразильского кудесника и наделит высшим уровнем признания.

«ПСЖ» – «Аталанта» – 2:1

Телеграм-канал Дмитрия Панферова – там и перфоманс Неймара и много чего еще

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