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Тренер «Аталанты» Гасперини: «Лучше бы мы пропустили раньше»

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Джанпьеро Гасперини

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через минута

В дополнительное время это гораздо обиднее.

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини прокомментировал четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором его клуб уступил «ПСЖ», долго выигрывая по ходу встречи.

«Самое обидное, что мы подошли так близко и решили, что действительно сможем добиться выдающегося результата. Конечно, мы удовлетворены отличной кампанией в Лиге чемпионов. Могу только поблагодарить футболистов за все, что они сделали в этом сезоне.

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У «ПСЖ» одни из лучших игроков мира – Мбаппе и Неймар. Именно они в определенный момент оживили игру «Парижа». Мы могли пропустить раньше, и это было бы лучше, потому что пропускать в концовке всегда больнее. Мы сделали все, что могли, поэтому я могу только поблагодарить ребят», – цитирует 62-летнего Гасперини Football Italia.

  • Марио Пашалич забил на 26-й минуте, «ПСЖ» ответил голами Маркиньоса и Чупо-Мотинга в добавленное время.
  • В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «РБ Лейпциг» – «Атлетико».

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