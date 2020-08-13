Бразилец мечтает о выходе в финал.

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал волевую победу над «Аталантой» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Это был грандиозный и очень сложный вечер. «Аталанта» – отличная команда, которая очень хорошо играла весь сезон. Мы знали, что на протяжении всего сезона они были очень агрессивны и давили по всему полю, что у них будут шансы. Они действительно играли здорово, но мы очень довольны тем, что сделали. Это был отличный матч. Теперь нам придется восстанавливаться, потому что матч очень утомил нас психологически. Мы рады пройти дальше.

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О вылете и возвращении домой совсем не думал. Начиная с разминки мы думали о выходе в полуфинал, и никто не выкидывал из головы финал. Мы сделали один шаг, а впереди еще один, очень сложный. Будем делать все, что в наших силах, чтобы выиграть еще раз. Надеюсь, мы выйдем в финал. Мы сделаем все, чтобы победить», – цитирует 28-летнего Неймара Get French Football News.

Марио Пашалич забил на 26-й минуте, «ПСЖ» ответил голами Маркиньоса и Чупо-Мотинга в добавленное время.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «РБ Лейпциг» – «Атлетико».

Неймар был признан лучшим игроком матча.

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