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Президент «ПСЖ» – о будущем Неймара и Мбаппе: «Они никогда не уйдут из «ПСЖ»

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Неймар и Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 12 минут

И речь совсем не о трансферах.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу в четвертьфинале Лиги чемпионов над «Аталантой» и рассказал о будущем главных звезд команды – нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.

«Особенный день, просто прекрасный. Выход в полуфинал был необходим, чтобы изменить наш менталитет. Игроки отдались на 200 процентов, я очень горд. Все говорили, что «ПСЖ» не готов к Лиге чемпионов, но мы продемонстировали блестящий настрой. Мы пока далеки от цели, но сейчас думаем не о финале, а о полуфинале.

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Неймар и Мбаппе – в числе лучших футболистов мира. Неймар был лучшим игроком матча. Он поменял в команде многое. И он, и Мбаппе останутся. Они никогда не уйдут из «ПСЖ», – цитирует Аль-Хелаифи RMC Sport.

  • Марио Пашалич забил на 26-й минуте, «ПСЖ» ответил голами Маркиньоса и Чупо-Мотинга в добавленное время.
  • В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «РБ Лейпциг» – «Атлетико».

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