Неймар и Килиан Мбаппе
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И речь совсем не о трансферах.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу в четвертьфинале Лиги чемпионов над «Аталантой» и рассказал о будущем главных звезд команды – нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.
«Особенный день, просто прекрасный. Выход в полуфинал был необходим, чтобы изменить наш менталитет. Игроки отдались на 200 процентов, я очень горд. Все говорили, что «ПСЖ» не готов к Лиге чемпионов, но мы продемонстировали блестящий настрой. Мы пока далеки от цели, но сейчас думаем не о финале, а о полуфинале.
Неймар прокомментировал победу над «Аталантой»
Неймар и Мбаппе – в числе лучших футболистов мира. Неймар был лучшим игроком матча. Он поменял в команде многое. И он, и Мбаппе останутся. Они никогда не уйдут из «ПСЖ», – цитирует Аль-Хелаифи RMC Sport.
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