Альфонсо Дэвис
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Ох, так Лео может и разозлиться.
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уверен, что защитник его команды Альфонсо Дэвис имеет потенциал сдержать капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
«Альфонсо провел отличный год и был по праву признан лучшим новичком сезона в Бундеслиге. Если Месси будет играть на его фланге, Альфонсо позаботится о нем. Это будет трудная, но интересная задача. В этом сезоне Дэвиса не обыгрывали и не обгоняли», – цитирует Румменигге Goal.
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