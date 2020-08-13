Ох, так Лео может и разозлиться.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уверен, что защитник его команды Альфонсо Дэвис имеет потенциал сдержать капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Альфонсо провел отличный год и был по праву признан лучшим новичком сезона в Бундеслиге. Если Месси будет играть на его фланге, Альфонсо позаботится о нем. Это будет трудная, но интересная задача. В этом сезоне Дэвиса не обыгрывали и не обгоняли», – цитирует Румменигге Goal.

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Матч «Барселона» – «Бавария» состоится 14 августа в Лиссабоне. Команды сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи

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