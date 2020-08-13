«РБ» вышел в полуфинал ЛЧ через 11 лет после создания клуба. «Быки» идеально прокачивают бренд

Диего Симеоне не повезло, но результат нельзя назвать незаслуженным.

«РБ Лейпциг» – невероятный пример, как нужно вести футбольный бизнес. Несколько сухих фактов: клуб был основан 19 мая 2009 года. В сезоне-2012/13, когда Диего Симеоне уже вовсю работал в мадридском «Атлетико», «РБ» выступал в четвертой по силе лиге Германии – Региональной лиге «Север».

Далее – год за годом – одни успехи: выход из четвертой лиги в третью, затем – во вторую Бундеслигу, затем – в вышку. В главном турнире страны «РБ» дебютировал в 2016 году – тогда же за плечами «Атлетико» Симеоне уже были два проигранных финала Лиги чемпионов.

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Диего Симеоне Фото: Getty Images

Спустя четыре года «быки» Юлиана Нагельсманна выбили команду Симеоне из 1/4 финала Лиги чемпионов и шагнули в полуфинал. С победным голом «РБ» откровенно повезло (Яна Облака смутил сильный рикошет после удара Тайлера Адамса), а основное время матча скорее должно было завершиться вничью – этому свидетельством и показатели xG, абсолютно одинаковые у обеих команд.

Но все же есть какой-то кайф в том, что повезло именно «Ред Буллу» – команде, которая пытается играть в свой футбол, а не рушить чужой, как это делает Симеоне. В этом и была изначальная маркетинговая цель создателя энергетика Дитриха Матешица – не накачать коллектив дорогостоящими звездами, а сделать так, что вы искренне им заболели.

Это новая фишка могущественных брендов: они больше не тыкают примитивной рекламой прямо вам в лицо («Купи это, потому что оно лучше этого!»), а делают так, чтобы вы полюбили их детища. Концепцией команды из Лейпцига изначально были постулаты, которые априори нравятся всем футбольным фанам: не покупать готовых звезд, растить своих, играть в умный, атакующий и современный футбол.

Именно так в составе «РБ» вырос и уехал в АПЛ Тимо Вернер – а сегодня в нем сверкают Дайо Упамекано и Марсель Забитцер. «Атлетико», который умеет терпеть, но не умеет создавать, вылетел из Лиги чемпионов абсолютно заслуженно. Старание и упорство дали слабину под натиском сокрушающего творческого порыва.

Marcel Sabitzer of RB Leipzig celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Champions League round of 16 second leg match between RB Leipzig and Tottenham Hotspur at Red Bull Arena on March 10, 2020 in Leipzig, Germany Фото: Getty Images

Бренд Reb Bull лезет к нам изо всех щелей, но делает это не навязчиво, а так, чтобы мы непременно приняли его в свой дом. Помимо раскрутки спортивных проектов, команда флагманского энергетика снимает качественные документалки – про велики, ралли-рейд и закулисье «Формулы-1». Оцените список – там есть, например, интересное кино про российскую команду «КАМАЗ-мастер».

Подобная soft power работает безотказно: теперь, заходя в супермаркет и выбирая энергетик, ты непременно вспоминаешь про бешеную энергию банды Нагельсманна. Про Анхелиньо, который на протяжении 90 минут порхает по бровке, про колосса Упамекано, про гениального Садио Мане – его воспитали в другой команде «РБ», Зальцбурге. Наконец, про Эрлинга Холанна – он тоже возмужал как звезда в системе футбольных команд Red Bull.

Кажется, он действительно окрыляет.

«Атлетико» впервые вылетел из Лиги чемпионов от немецкого клуба. Предыдущие четыре попытки были удачными.

В полуфинале «РБ» встретится с «ПСЖ», который ранее выиграл четвертьфинал у «Аталанты» со счетом 2:1.

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