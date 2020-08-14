Раньше падал от «Реала» или «Ювентуса», теперь рухнул от тычка «Лейпцига».

Мадридский «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов после поражения в четвертьфинале от немецкого «Лейпцига».

Это первое поражение в плей-офф еврокубка для «индейцев» при тренере Диего Симеоне, в котором не принимал участие Криштиану Роналду.

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В шести из семи сезонов Лиги чемпионов мадридцы выходили из группы, и пять раз их выносил клуб 35-летнего португальца.

В сезоне-2013/14 и 2015/16 «Атлетико» уступал «Реалу» в финале, в розыгрыше-2014/15 – в четвертьфинале, в ЛЧ-2016/17 – на стадии 1/2 финала.

В Лиге чемпионов-2018/19 «индейцы» встречались с «Ювентусом», куда перешел Криштиану Роналду, в первом раунде плей-офф и уступили по сумме двух встреч (2:3) после домашней победы со счетом 2:0. Причем все три мяча в ответной игре положил именно Роналду.

«Атлетико» оступился в четвертьфинале-2019/20 с «Лейпцигом» и пропустил решающий мяч от Тайлера Адамса на 88-й минуте.

В 1/8 финала команда Диего Симеоне выбила действующего победителя ЛЧ «Ливерпуль».

В полуфинале «Лейпциг», основанный в 2009 году, сыграет с «ПСЖ».

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