Рио считает, что у Роберта отняли заслуженный приз.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал форварда «Баварии» Роберта Левандовского лучшим футболистом сезона.

«Если бы я был Левандовским, я бы создал петицию, чтобы вернуть «Золотой мяч» в этом году. Кроме сезона, когда победил Лука Модрич, Месси и Роналду доминировали на этой премии на протяжении 12 лет, и Левандовский сейчас поднялся на совершенно другой уровень.

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Не могу поверить, что «Золотой мяч» отменили. Это бессердечно – вот точное слово, чтобы описать это. Левандовский заслужил эту награду за все, что сделал в этом сезоне. Если он приведет «Баварию» к победе в Лиге чемпионов, и France Football все еще не вручит ему этот приз, будет попросту нечестно.

Говорят, что Роналду относится к награде слишком серьезно, но мне это не нравится. С учетом того, что «Золотой мяч» значит для истории футбола, я считаю позором, что в 2020 году его никому не вручат. Почему организаторы не могут просто передать приз, даже если не будет привычной пышной церемонии? По-моему, это беспорядок.

Это ведь очень важно. Поболтайте с Майклом Оуэном и спросите, какой главный трофей он выиграл в карьере – стопудово это будет «Золотой мяч»-2001. Быть в числе лучших футболистов планеты – это особенная вещь, все хотят быть там. Это элита, высшая ступень для топ-игрока, и в этом поколении есть лишь двое парней, которые доминировали так долго.

«Золотой мяч» сделал бы Левандовского более особенным, не могу поверить, что у него отняли эту награду», – сказал Фердинанд в интервью TEAMtalk.

Роберт Левандовский забил 34 мяча в 31 матче чемпионата Германии-2019/20.

В Лиге чемпионов-2019/20 польский форвард вонзил 13 голов в семи встречах. В четвертьфинале «Бавария» Левандовского встретится с «Барселоной», за которую выступает шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

В июле 2020 года Group L'Équipe (владелец еженедельника France Football) объявил, что впервые не будет вручать «Золотой мяч» из-за сокращения футбольного сезона на фоне пандемии коронавируса.

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