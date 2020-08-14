Тактическая гибкость и набор ярких индивидуальностей. За счет чего «Лейпциг» грохнул «Атлетико»

Эта команда вполне может справиться и с «ПСЖ».

Победа над «Атлетико» разорвала соцсети «РБ Лейпциг». Инстаграм клуба залетел в комментарии к 433, чтобы выбросить случайный удар по клавиатуре. Твиттер признавался в любви к Тайлеру Адамсу и потел, как Джордан Пил.

Все это – от шока. «Лейпциг» шел андердогом, но выбил мейнстрим. Теперь задача Нагельсманна – подхватить незаконченное дело Гасперини и выпроводить из Лиги чемпионов «ПСЖ». Юлиан и его парни вполне могут это сделать.

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Игроки «Лейпцига» радуются победе над «Атлетико» и выходу в полуфинал Лиги чемпионов Фото: Getty Images

Главная причина – в тактической гибкости. Против «Атлетико» «Лейпциг» перестраивался с 4-4-2 на 4-3-3 и 4-2-3-1. Это зависело от нужд в прессинге. 4-4-2 обозначали контроль над средней линией, 4-2-3-1 – то же самое, только повыше, а 4-3-3 – активное давление наверху.

Важно, что и это – не все варианты защитной схемы «Ред Булла». «Лейпциг» может перейти на тройку центрдефов: в таких ситуациях Клостерманн сдвигается ближе к Упамекано, а кто-то из передней или средней линии заполняет его фланг.

Это ключевой момент для игры против «ПСЖ». В матче с «Аталантой» Тухель заигрывал Неймара в роли ложной девятки: бразилец опускался в центр, а Икарди и Сарабия влетали в штрафную. Против такой стратегии важно держать полуфланги – каналы, по которым будет забегать соперник. Схема с тремя центральными защитниками как раз открывает к этому путь.

Гибкость «Лейпцига» проявляется и в атаке. Это видно по командным передачам. В первом тайме против «Атлетико» «Ред Булл» включил диагонали и набил 14 из 17 своих кроссов за всю игру. Зато на второй тайм пришлось 10 из 12 передач со стандартов. При этом пасы под удар – а это самый опасный тип – не просели. В первом тайме их было 3, во втором – 5.

Если коротко, «Лейпциг» менял характер своих атак через характер передач. Против «ПСЖ» это позволит уловить пробоины в защите, как сделала «Аталанта» перед голом Пашалича: уколола парижан в полуфланг, который очень плохо контролировали.

«Лейпцигу» в таких уколах поможет Забитцер – здесь он свой Алехандро Гомес. Именно от Марселя и его передач зависит, как будет атаковать «Ред Булл». Против «Атлетико» он справился со своей нагрузкой на топ-уровне: у Забитцера пять точных забросов из пяти, а еще 58 передач с точностью под 92%. Похожую нагрузку получил только Кампль (79 передач, 94% точности), но раздавал он не так остро.

При этом Забитцер – не единственная звезда, которая протащит «Лейпциг» на частном уровне. Матч жизни против «Атлетико» выдал Упамекано. Он закрыл Косту резвой игрой корпусом и на опережение. По итогам матча Дайо был лидером по всей главной оборонительной статистике: успешным отборам (2), перехватам (3) и выносам (5).

Еще у Нагельсманна есть целый пул игроков, которые талантливы сами по себе, но вносят дозированный вклад внутри общей стратегии. Первый из них – Ольмо. Лидер по ударам с игры (2), он точечно врывался в финальную треть «Атлетико» и вонзил первый мяч. Другой пример – Лаймер. В статистике Конрада уживаются четыре попытки обвести соперника и шесть попыток отобрать у него мяч. И там, и там он лидер «Лейпцига». А в первом тайме Лаймер активно пробивал правый фланг и открывался под характерные диагонали.

Наконец, все эти люди пережили дикое давление «Атлетико». Симеоне не питался трибунами, но его игроки оставались такими же въедчивыми и готовыми биться на кулаках. Мадридцы давно превратились в идеального еврокубкового берсерка, проверка которым оценивает характер со стопроцентной точностью.

Эмоции Диего Симеоне в матче «Лейпцига» Фото: Getty Images

«Лейпциг» эту проверку прошел. В каком-то смысле команда Нагельсманна показала себя как молодой «Атлетико» Симеоне: раскрылась в тактической гибкости и психологической стойкости. Если этот всплеск сохранится и в матче с «ПСЖ», где промахи Неймара один-на-один – квинтэссенция характера, то шансов на финал станет лишь больше.

Матч с «Атлетико» сделал «Лейпциг» мощным претендентом на главный матч Лиги чемпионов. Тухель уже трепещет.

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