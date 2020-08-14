Василий посмеялся над «дзюболюбами».

Бывший комментатор Василий Уткин отреагировал на выход «РБ Лейпциг» в полуфинал Лиги чемпионов. На групповом этапе немецкая команда заняла первое место в квартете, где выступал «Зенит».

«Я в принципе, в самой основе, не считаю такие разговоры серьезными, но всегда возникает волна из Санкт-Петербурга, и всплывает тема: «Лейпциг» и «Лион» все еще в ЛЧ. Так значит, сильная была группа. Сильная, а? Но вывод трояк. Могу рассказать, но это для очной дискуссии придержу. А правда проста.

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К вам-то это какое отношение имеет? «Лейпциг», «Лион»? Вы проиграли не им. Вы проиграли «Бенфике». Место номер три в группе. Она вылетела из Лиги Европы сразу же. А вы, проиграв «Бенфике», отправились в жопу. Она и отделяет вас от «Лейпцига» и «Лиона». А как вам мерить себя по «Лейпцигу» – я вам рассказывал, дзюболюбы», – написал Уткин в телеграм-канале.

«Лион» в 1/8 финала ЛЧ по сумме двух матчей обыграл «Ювентус», далее французская команда встретится с «Манчестер Сити».

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