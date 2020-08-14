Левандовский и Месси решат, кто лучше. Что известно о зарубе «Баварии» и «Барселоны»

Уже сегодня нас ждет супер-супер-суперматч.

14 августа нас ждет невероятная схватка в четвертьфинале Лиги чемпионов: «Бавария» Роберта Левандовского сразится с «Барселоной» Лионеля Месси. Карл-Хайнц Румменигге уверен, что Альфонсо Дэвис остановит Лео, но случится ли это на самом деле?

Кто посмотрит матч по ТВ

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Со стороны «Баварии» травмирован Бенжамен Павар, он восстанавливается от повреждения связок. За «Барселону» не сыграют Самуэль Умтити (проблемы с коленом), Жан-Клер Тодибо (заболел коронавирусом) и Мартин Брэйтуэйт (не заявлен на матчи Лиги чемпионов).

Самуэль Умтити («Барселона») Фото: Getty Images

Лицом к лицу

За всю историю «Барса» и «Бавария» сыграли между собой 10 матчей: восемь в Лиге чемпионов и два – в Кубке УЕФА.

Статистика не на стороне каталонцев – из 10 встреч они выиграли лишь две. Еще два матча завершились вничью, шесть раз победила «Бавария».

Обе победы «блауграны» над мюнхенцами были крупными – 4:0 и 3:0.

В последний раз команды встречались в 2015 году на стадии полуфинала ЛЧ. «Барса» выиграла по сумме двух встреч со счетом 5:3.

Ориентировочные составы

«Барселона»

«Бавария»

Котировки букмекеров

Проход «Барселоны»: 2.45

Проход «Баварии»: 1.55

Ничья в основное время: 4.06

Здесь все логично: «Бавария» в этом сезоне показывала монструозный футбол под руководством Ханс-Дитера Флика, а «Барселону» тащит исключительно Месси. Но у мюнхенцев тоже есть своя суперзвезда – Левандовский, который прямо сейчас играет как минимум не хуже аргентинца. В чемпионате Германии Роберт настрелял 34 гола в 31 матче, Лео забил 25 мячей в 33 играх Ла Лиги.

Где смотреть

Если брать российский сегмент, то в прямом эфире встречу покажет федеральный канал «Матч ТВ» в 22:00 (мск). На Eurosport.ru запланирована прямая текстовая трансляция, ее для вас проведет Дмитрий Панферов. Проследить за игрой можно будет по этой ссылке.

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