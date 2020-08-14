Левандовский и Месси решат, кто лучше. Что известно о зарубе «Баварии» и «Барселоны»

Луис Суарес
Фото: Getty Images
Уже сегодня нас ждет супер-супер-суперматч.
14 августа нас ждет невероятная схватка в четвертьфинале Лиги чемпионов: «Бавария» Роберта Левандовского сразится с «Барселоной» Лионеля Месси. Карл-Хайнц Румменигге уверен, что Альфонсо Дэвис остановит Лео, но случится ли это на самом деле?
Кто посмотрит матч по ТВ
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Со стороны «Баварии» травмирован Бенжамен Павар, он восстанавливается от повреждения связок. За «Барселону» не сыграют Самуэль Умтити (проблемы с коленом), Жан-Клер Тодибо (заболел коронавирусом) и Мартин Брэйтуэйт (не заявлен на матчи Лиги чемпионов).
Самуэль Умтити («Барселона»)
Фото: Getty Images
Лицом к лицу
- За всю историю «Барса» и «Бавария» сыграли между собой 10 матчей: восемь в Лиге чемпионов и два – в Кубке УЕФА.
- Статистика не на стороне каталонцев – из 10 встреч они выиграли лишь две. Еще два матча завершились вничью, шесть раз победила «Бавария».
- Обе победы «блауграны» над мюнхенцами были крупными – 4:0 и 3:0.
- В последний раз команды встречались в 2015 году на стадии полуфинала ЛЧ. «Барса» выиграла по сумме двух встреч со счетом 5:3.
Ориентировочные составы
«Барселона»
«Бавария»
Котировки букмекеров
Проход «Барселоны»: 2.45
Проход «Баварии»: 1.55
Ничья в основное время: 4.06
Здесь все логично: «Бавария» в этом сезоне показывала монструозный футбол под руководством Ханс-Дитера Флика, а «Барселону» тащит исключительно Месси. Но у мюнхенцев тоже есть своя суперзвезда – Левандовский, который прямо сейчас играет как минимум не хуже аргентинца. В чемпионате Германии Роберт настрелял 34 гола в 31 матче, Лео забил 25 мячей в 33 играх Ла Лиги.
Где смотреть
Если брать российский сегмент, то в прямом эфире встречу покажет федеральный канал «Матч ТВ» в 22:00 (мск). На Eurosport.ru запланирована прямая текстовая трансляция, ее для вас проведет Дмитрий Панферов. Проследить за игрой можно будет по этой ссылке.
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