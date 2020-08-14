Объясняем эпичное издевательство «Мюнхена» языком чисел.

«Бавария» легко прошла в полуфинал Лиги чемпионов. В матче 1/4 финала «Мюнхен» разнес испанскую «Барселону» со счетом 8:2.

Тренер каталонцев Кике Сетьен выпустил самый возрастной стартовый состав в истории клуба – 29 лет и 329 дней, такой взрослой «Барса» в Лиге чемпионов еще не представала.

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Для Лионеля Месси этот четвертьфинал стал 23-м в ЛЧ. Аргентинец также установил рекорд турнира – до Лео никто так часто не выступал во втором раунде плей-офф.

По матчам в Лиге чемпионов Месси также вошел в историю. Для него игра с «Баварией» стала 143-й в главном еврокубке, по этому показателю он опередил великого капитана мадридского «Реала» Рауля Гонсалеса Бланко и занял четвертое место. Впереди – сплошные легенды: Хави, Икер Касильяс и Криштиану Роналду.

Томас Мюллер быстро открыл счет на четвертой минуте, а к получасу игры сделал дубль. Всего немец вонзил в «Барселону» шесть мячей в Лиге чемпионов – так много в матчах с испанскими клубами не забивал ни один футболист.

Томас Мюллер, «Барселона» – «Бавария» Фото: Getty Images

Мюллер также вышел на третье место по голам в плей-офф ЛЧ – с двушечкой «Барсе» у него стало 23 банки, больше наколотил только супердуэт Роналду/Месси (67 и 47).

«Бавария» же с голом Мюллера побила собственный рекорд. Никто так быстро не отправлял четыре мяча в сетку в матчах навылет Лиги чемпионов, немцам понадобилась 31 минута. В 2015-м мюнхенцы пристрелили «Порту» в 1/8 со счетом 6:1, но четыре пули влетело в «драконов» за 36 минут.

На перерыв команды ушли при счете 4:1 в пользу «Мюнхена». «Сине-гранатовые» никогда в истории не пропускали четыре мяча за тайм в Лиге чемпионов.

Жерар Пике, «Барселона» – «Бавария» Фото: Eurosport

Очень быстро стало понятно, что Ханс-Дитер Флик втащит немецкую машину в полуфинал. Он выиграл шестой матч подряд и стал лишь третьим тренером, кто побеждал в шести стартовых встречах ЛЧ. Остальные двое – Фабио Капелло и Луис Фернандес в начале 1990-х. Флик же в 1/2 финала стал частью гордости Германии – сразу три немецких коуча попали в топ-4 Лиги чемпионов (плюс Тухель в «ПСЖ» и Нагельсманн в «Лейпциге»). Еще один немец до сих пор считается действующим победителем турнира – это Юрген Клопп из «Ливерпуля».

Сама же «Бавария» дошла до 12-го полуфинала ЛЧ в истории. Больше только у мадридского «Реала», но ненамного – у «бланкос» 13. Это 19-я подряд победа «Мюнхена» во всех турнирах – рекорд для команд Бундеслиги на высшем уровне.

Возможный обладатель виртуального «Золотого мяча-2020» Роберт Левандовский долго молчал, но на 82-й минуте все же забил головой. Для него этот гол стал 67-м (50 из них – в футболке «Баварии»). Поляк вышел на четвертое место в списке бомбардиров за всю историю турнира, но до идущего третьим Рауля осталось всего четыре банки. Можно успеть даже в этом сезоне. Лева кладет мячи удивительно серийно – у него восьмой результативный матч. Достижение, которое не покорялось никому со времен Криштиану Роналду в апреле 2018 года.

«Барселона» же проиграла матч с разницей «минус 6» с апреля 1951-го – тогда в чемпионате они уступили в каталонском дерби «Эспаньолу» (0:6). Восемь мячей «сине-гранатовые» не получали еще дольше – в 1946-м «Севилья» наградила их счетом 0:8. Кажется, это в принципе самое суровое поражение в клубной истории с военных времен. В ответном матче полуфинала Кубка Испании-1943 (тогда он назывался Кубком генералиссимуса) «Реал» насовал 11 мячей и победил «Барсу» – 11:1. С тех пор крупнее «блауграна» не уступала.

Это точно самый чувствительный фейл в карьере Лионеля Месси. В 2009-м он получил от Боливии в отборе на ЧМ за сборную Аргентины – 1:6. Лео пятый год подряд не выиграет Лигу чемпионов, а «Барса» слетает в четвертьфинале в четвертый раз за последние пять сезонов.

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

С поражением «блауграны» заканчивается и доминирование испанских клубов. Впервые с розыгрыша-2006/07 в полуфинале не будет ни одной команды Примеры. Уже второй сезон подряд Испания не появится в финале ЛЧ, хотя до этого ее фирмы побеждали в турнире пять лет подряд.

Сама «Барселона» впервые с 2014 года не выиграла ни Ла Лигу, ни Кубок страны, ни Лигу чемпионов. Более того, у нее в этом сезоне нет даже испанского суперкубка – совсем без трофеев каталонцы остались впервые с розыгрыша-2007/08. Хотя даже там был полуфинал ЛЧ и вылет от дальнего удара Пола Скоулза. А вовсе не исторический разгром от «Баварии», который надолго останется главным позором всего «Камп Ноу».

«Барселона» – «Бавария» – 2:8

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