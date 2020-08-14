2:8 – шанс «Барселоны» на революцию. Фанаты должны радоваться провалу

Он поможет очиститься максимально быстро.

Смотреть на футбольное табло с цифрой 8 в графе счет очень странно. Когда 8 пропускает одна из лучших команд в мире странно вдвойне. Фанатам «Барселоны» теперь остается только сочувствовать: черная пятница 14 августа венчала слабейший сезон клуба с сезона-2007/08.

«Барселона» впервые за 12 лет осталась вообще без трофеев – даже без полутоварищеского Суперкубка Испании, но это лишь физическое проявление слабости каталонцев. В клубном музее не добавится кубков, но настоящие проблемы таятся где-то глубже.

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В Каталонии до сих пор верят в уникальность, неповторимость, скрываясь периодическими испанскими титулами. Максимально глупый подход, который перед матчем с мюнхенцами идеально описал Артуро Видаль: «Бавария» всегда фаворит. Я был там и чувствовал это, но, я считаю, что «Барселона» – лучшая команда в мире». Вероятно, такие мысли до 2:8 существовали не только у чилийца, но теперь они должны раствориться навсегда. Да, «Барселона» по-прежнему входит в когорту элитных клубов, но это уже далеко не топ-команда.

Артуро Видаль и Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

«Блауграна», какой ее привыкли видеть начала распад давно: с рейдерского выкупа Неймара и ухода Луиса Энрике. Великое трио MSN распалось, подарив проблемы не только на поле, но и в кабинетах. 222 миллиона, упавшие на счета каталонцев, снесли голову боссам и дали им полный карт-бланш на покупки. Если в первые годы президентства Хосепа Бартомеу трансферная система работала по инерции (в сезоне-2014/15 взяли Луиса Суареса, Ивана Ракитича и Марк-Андре Тер Стегена), то потом начался цирк.

Провальные окна в сезонах-2015/16 и 2016/17 продолжила эпопея с растратами 222 млн евро. Деньги от продажи Неймара полетели во все стороны, но укрепить состав вообще не помогли. Дембеле все еще лечится, Коутиньо поиздевался над уже мертвой «Барсой» за другую команду, Семеду сегодня показал уровень, самоустранившись в борьбе (если это можно назвать борьбой) с Дэвисом, Паулиньо уже давно играет в Китае. Это лишь одна из проблем «Барселоны», которая возникла в эпоху Бартомеу. Помимо неумения грамотно инвестировать большие средства, каталонские боссы устроили разруху и в менеджменте клуба.

В 2021 году в «Барселоне» должны быть выборы президента, которые Бартомеу до сих пор намерен выиграть. Говорят, что он уволил из всех неугодных директоров, готовившихся проголосовать против его кандидатуры. Об истинном положении дел в открытом письме испанским медиа рассказал кандидат на президентский пост Виктор Фойт: «Модель, которая позволила «Барселоне» стать лучшим мультиспортивным клубом в мире, перестала работать. Теперь клуб вынужден продавать или обменивать игроков в последнюю минуту каждого трансферного окна, чтобы сбалансировать счета. Клуб движется к краху».

Артур, «Барселона» Фото: Getty Images

Поражение от «Баварии» должно построить для «Барселоны» новую систему координат, где каталонцы не будут стоять в ряду с теми же мюнхенцами, «Манчестер Сити» или «Ливерпулем». Магические места в топе клубного рейтинга УЕФА и прочая чепуха нужно отправить на помойку и оценить ситуацию здраво.

На 14 августа 2020 года «Барселона», играя в основном составе, впервые с 1946 года получила 8 банок, причем произошло это в главном евротурнире, на победу в котором «сине-гранатовые» год от года претендуют априори. Это не случайное поражение в конкретном матче, это демонстрация слабости всей каталонской системы. Жерар Пике уже сделал жестокие для каталонцев выводы в послематчевом интервью: «Кошмарная игра, позор – подходящие слова. Нельзя так играть в еврокубках, и подобное происходит с нами не в первый, второй или третий раз. Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения. Я сейчас говорю не о тренере и не об игроках, не хочу ни на кого указывать, но нужны структурные изменения везде, потому что происходит подобное не впервые. Неприкасаемых нет, я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Мы достигли дна».

Теперь от дна нужно оттолкнуться и начать мощнейшую перестройку. Жесточайшее падение – позитив, который должен оголить все проблемы. Возможно, стоит уволить Кике Сетьена (Бартомеу после матча сказал что-то про какие-то решения: «Я не буду озвучивать сегодня наши решения. Некоторые из них уже приняты, другие – будут приняты. Займемся этим на следующей неделе. Сегодня я ничего озвучивать не буду»), продать Месси в «Интер», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» и наконец найти замену Луису Суаресу. Работающего на 100% решения предложить каталонцам нереально. Способно ли действовать рационально нынешнее руководство или стоит просто дождаться выборов (которые могут ничего не изменить) тоже большой вопрос.

Опрос Кто должен уйти из «Барселоны» после 2:8? Месси Сетьен Бартомеу Все трое

«Барселона» – «Бавария» – 2:8

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