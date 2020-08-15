Неприкасаемых нет? А как же тот малыш под 10-м номером (как там его фамилия)?

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился эмоциями после разгрома от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.

«Это была ужасная игра, просто катастрофа. Позор – вот самое точное слово, чтобы описать ее.

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Так нельзя играть. С нами подобное происходит не в первый, не во второй и даже не в третий раз.

Это очень жестко, очень, и я надеюсь, что из этого мы вычленим что-то хорошее. Нам всем нужно задуматься, клубу необходимы изменения, и я говорю не об игроках или тренерах. Не хочу выделять кого-то конкретно, речь обо всей структуре команды. Клубу необходимы изменения на всех уровнях, потому что с нами это происходит не в первый и даже не в третий раз.

Неприкасаемых нет, и я первый готов сделать шаг вперед. Если нужна новая кровь и требуются какие-то изменения в динамике, то я готов уйти первым, потому что, кажется, мы достигли дна. Нам всем нужно посмотреть и подумать над этим внутри себя. И решить, как будет лучше для клуба, потому что это сейчас самое важное», – цитирует Пике Marca.

«Барселона» в четвертый раз за пять лет вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Каталонский клуб впервые с сезона-2007/08 не взяла ни одного трофея – проиграла в Примере, Кубке и Суперкубке Испании, а также оступилась в ЛЧ.

2:8 – шанс «Барселоны» на революцию. Фанаты должны радоваться провалу

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