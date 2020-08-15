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Суарес отдал 24 паса в матче с «Баварией». 9 из них – с центра поля, 8 – после пропущенных голов

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Луис Суарес, «Барселона» – «Бавария»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
6 минут назад

Вот форвард, вот это настоящий форвард.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес очень слабо провел четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии».

Он нанес три удара в створ и даже забил на 57-й минуте единственный мяч каталонского клуба (первый гол «Барсы» послал в свои ворота Давид Алаба). Но есть другая статистика, которая лучше отражает пользу Суареса для команды.

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33-летний страйкер за 90 минут коснулся мяча 37 раз и сделал 24 передачи. Девять пасов Луис отдал из центра поля – самый первый случился сразу после стартового свистка, а остальные восемь произошли после пропущенных мячей от «Баварии». Вместе с тем уругваец показал отличную точность передач – 91,7% пасов идеально дошли до партнеров.

  • «Барселона» уступила мюнхенскому клубу со счетом 2:8 и потерпела самое крупное поражение с 1943 года. 77 лет назад «Реал» разгромил каталонцев в полуфинале Кубка Испании со счетом 11:1.
  • «Барса» впервые с сезона-2007/08 осталась без трофеев по итогам футбольного года.
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