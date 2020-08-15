ДНК «Барселоны» = безволие. Каталонцы вообще не умеют сражаться

Они просто играют в мячик.

«Теперь мы достигли дна», – сказал Пике после смертельных 2:8 от «Баварии». Он прав – это действительно полнейшее дно, вот только оно достигнуто гораздо раньше. Если взять семь последних вылетов «Барсы» из ЛЧ, то окажется, что сразу пять из них – унизительные.

2013-й – знаменитые 0:7 от Мюнхена за два матча. Могли сохранить лицо во второй встрече, но получили три банки – как же это по-каталонски. 2017-й – нокаутирующие 0:3 от «Юве» и абсолютное бессилие в ответной игре: жаль, что рациональные туринцы не стали добивать жертву. 2018-й – эпический камбэк «Ромы». Игроки «Барсы» вспоминали, что уже в перерыве римского матча осознали: им конец. Так и вышло.

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2019-й – 0:4 на «Энфилде» и четвертый гол, забитый на фатальной расконцентрации. Опять же: «Барса» элементарно смирилась с вылетом и поэтому прозевала тот угловой. Ребята чувствовали, что обречены, и заранее выключились – классическая «блауграна».

Гол Дивока Ориги делает счет 4:0 в матче «Ливерпуль» – «Барселона» в полуфинале ЛЧ-2018/19 Фото: Getty Images

Наконец, 2020-й: жуткое начало, потом внезапный шанс от Алабы, но «Барсе» он совсем не требовался – каталонцы оперативно легли в гроб и сложили ручки на груди. Любезничать с этим телом никто не стал – его тут же засыпали землей.

Да, еще были два вылета без разгромов, но там «Барсе» повезло с соперником. «Атлетико» ни над кем не издевается – только душит и выбрасывает в грязную канаву. Там оба раза каталонцы и оставались.

В этом контексте логично вспомнить и титул «сине-гранатовых» в 2015 году. Как же им это удалось? Очень легко: дело в том, что все шло по идеальному для «Барселоны» сценарию. Проходимые соперники («Сити» и «ПСЖ» в первых стадиях), спектакль праймового Месси (дуэль с «Баварией»), тактически грамотный финал против «Юве» – каталонцы домчались до кубка словно по бобслейной трассе.

Чтобы «Барса» побеждала, должны сложиться все факторы. Но как только хоть где-нибудь надо напрячься сильнее обычного, команда тут же теряется. Месси устремляет глаза в газон, Пике оправдывается в миксте, тренер грустит на пресс-конференции. Эти парни не готовы перебарывать, передавливать или пережимать – только переигрывать.

«Барса» патологически неспособна совершить сверхусилие – и как только она понимает это во время матча, у футболистов опускаются руки. Им хочется поскорее смыться с поля, наплевав на счет.

А что же было весной 2017 года, когда «Барса» отбилась после 0:4 с «ПСЖ»? Ничего необычного: тот «Париж» оказался еще более безвольным, плюс в конце за Каталонию вписался арбитр. Всю бесполезность того камбэка уже в следующей стадии подтвердил суровый «Ювентус».

«Ювентус» – «Барселона», ЛЧ-2016/17 Фото: Getty Images

Только вдумайтесь: безъяичную «блауграну» четыре сезона подряд выбивают из ЛЧ разгромами. Надо признать: ДНК сегодняшней «Барсы» – не быстрые комбинации и даже не зверский прессинг, а катастрофическое отсутствие спортивного характера. Так было и при позднем Энрике, и при Вальверде, и теперь при Сетьене.

Поэтому новым тренером должен стать человек, который в состоянии разбудить в игроках гордость и самоуважение. Клубу экстренно требуется не очередной гениальный тактик с пачкой оригинальных идей, а приличный мотиватор. Иначе Европа продолжит смеяться над избиенями жалкой «Барселоны».

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