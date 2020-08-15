В Милане и Манчестере уже потирают руки.

Слухи о возможном уходе лидера «Барселоны» Лионеля Месси в другой клуб обрастают мышцами и подпитываются новыми подробностями.

После унизительного поражения каталонцев в четвертьфинале ЛЧ от «Баварии» (2:8) радиостанция Cadena COPE сообщила, что Месси может покинуть команду в 2021 году. Его решение напрямую зависит от действий руководства «Барселоны» – аргентинец останется только в случае кардинальных изменений в клубе.

Лига чемпионов УЕФА ДНК «Барселоны» = безволие. Каталонцы вообще не умеют сражаться ЧАС НАЗАД

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан как раз до лета 2021 года.

«Барселона» не выиграет ЛЧ пятый сезон подряд, «Бавария» в полуфинале сыграет с победителем матча «МС» – «Лион».

ДНК «Барселоны» = безволие. Каталонцы вообще не умеют сражаться

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