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COPE: Месси покинет «Барсу» в 2021 году, если в клубе не произойдут изменения

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Лионель Месси, «Барселона»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 8 минут

В Милане и Манчестере уже потирают руки.

Слухи о возможном уходе лидера «Барселоны» Лионеля Месси в другой клуб обрастают мышцами и подпитываются новыми подробностями.

После унизительного поражения каталонцев в четвертьфинале ЛЧ от «Баварии» (2:8) радиостанция Cadena COPE сообщила, что Месси может покинуть команду в 2021 году. Его решение напрямую зависит от действий руководства «Барселоны» – аргентинец останется только в случае кардинальных изменений в клубе.

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  • Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан как раз до лета 2021 года.
  • «Барселона» не выиграет ЛЧ пятый сезон подряд, «Бавария» в полуфинале сыграет с победителем матча «МС» – «Лион».

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