Разбираем последнюю игру за место в топ-4 ЛЧ.

«Манчестер Сити» и «Лион» сыграют в заключительном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Уже известны три полуфиналиста – «ПСЖ» сыграет с «Лейпцигом», а «Бавария» после победы над «Барселоной» ждет соперника как раз из встречи Гвардиолы с «Олимпиком».

Как попали в четвертьфинал

Лига чемпионов УЕФА «Сити» – явный фаворит ЛЧ. Но все может испортить Гвардиола 07/08/2020 В 23:43

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

«Сити» спокойно прошел в плей-офф с первого места в стилистически удобной группе – одержал четыре победы и сыграл вничью с «Шахтером» и «Аталантой» во втором круге. В первом раунде игр навылет «Манчестеру» достался «Реал» – «горожане» перевернули матч на «Бернабеу» (2:1, гол+пас Де Брёйне), а в ответке Варан двумя привозами затащил Гвардиолу в 1/4 финала.

«Лион» был в одной группе с «Зенитом» и взял у питерцев лишь одно очко из шести. Французы просочились в плей-офф за счет побед «Лейпцига» над сине-бело-голубыми и ничьей с «РБ» в последнем туре. В 1/8 финала «Олимпик» попал на «Ювентус», но легко отбуцкал «бьянконери» – не пропустил ни одного удара в створ и кольнул голом Тузара, а в Турине не поддался на давление Роналду и вышвырнул Криша из турнира.

История встреч

Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» – «Лион» Фото: Getty Images

Жеребьевка уже сводила команды вместе – они сыграли в одной группе в ЛЧ-2018/19. И тогда «Сити» не увез ни одной победы: на «Этихаде» в первом туре Корне и Фекир еще до перерыва прикончили хозяев (2:1), а во Франции соперники скатали ничью со счетом 2:2. Дублем отметился тот же Корне, который и сегодня в составе «ОЛ».

Слова

«Мы достаточно хорошо знаем «Лион». Это отлично организованная команда, жесткая, агрессивная в воздухе, при этом быстрая. У них качественные крайние защитники и отличные исполнители стандартов – это топ-команда. Нам следует быть морально сильным и понимать, что игра закончена лишь с финальным свистком и ни мгновением раньше, а еще придерживаться плана. В подобных матчах дух, характер и психология превалируют над всем остальным. Думаю, футболисты готовы к чему-то подобному», – Хосеп Гвардиола, главный тренер «Сити».

Мемфис Депай, «Ювентус» – «Лион» Фото: Getty Images

«Думаю, победа над «Ювентусом» должна придать нам уверенности. Конечно, мы хотим большего, аппетит приходит во время игры. «Манчестер» – фаворит этой стадии, но первые матчи 1/4 финала ЛЧ показали, что и андердоги выстреливают. Надеемся, что нечто похожее произойдет и в нашей встрече», – Руди Гарсия, главный тренер «Лиона» (цитаты по сайту УЕФА).

Статистика

В этой Лиге чемпионов «Манчестер Сити» забил почти вдвое больше «Лиона» – 20 голов против 11. По результативным передачам тоже полнейшее доминирование «горожан» – 16 против семи у «Олимпика».

При этом «Сити» в 14 из 17 последних встреч забивал два и более мячей. А в трех последних матчах «Манчестер» и вовсе пробивал тотал больше 2,5 голов и действовал по одному сценарию – ничья к перерыву и убийство к финальному свистку.

Составы

«Манчестер Сити»

«Лион»

Ставки

«Манчестер Сити» – 1,23 на победу в основное время, 1,10 – на проход в полуфинал;

«Лион» – 12,50 на победу в основное время, 7,00 – на проход в полуфинал;

Ничья после 90 минут игры – 7,50

Кто посмотрит матч по телевизору

Серхио Агуэро все еще восстанавливается от травмы колена и не поможет Гвардиоле в четвертьфинале. У «Олимпика» нет таких сильных повреждений, но под сомнением, так или иначе, остаются четыре футболиста основы – Денайер, Корне, Тете и Ауар. Вероятно, они выйдут на игру на уколах или с микротравмами.

Где смотреть

Прямая трансляция матча «Манчестер Сити» – «Лион» в Лиге чемпионов начнется на общедоступном телеканале «Матч ТВ» в 21:50 по московскому времени. Если у вас временно нет телевизора или хочется качественных шуточек, присоединяйтесь к текстовой онлайн-трансляции игры на Eurosport.ru. Она стартует в 21:45 мск.

Прогноз

«Лион» проделал отличную работу, чтобы остановить «Ювентус». Но «Сити» – гораздо более разносторонняя и опасная команда, чем «Юве», которая должна полностью доминировать в центре поля. «Манчестер» победит со счетом 2:0», – говорится в превью британской газеты The Independent.

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