Альфонсо Дэвис
Фото: Getty Images
Очередной трансферный просчет президента «сине-гранатовых».
Легендарный болгарский футболист Христо Стоичков предлагал президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу кандидатуру защитника Альфонсо Дэвиса за несколько месяцев до перехода канадца в «Баварию».
Об этом сообщил журналист Луис Омар Тапиа. По его словам, Стоичков рассказал Бартомеу о Дэвисе, а президент «Барсы» дал следующий ответ: «Он канадец? Нет, спасибо».
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- Дэвис перешел в «Баварию» из «Ванкувера» в январе 2019 года за 10 миллионов евро.
- 14 августа «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Дэвис порвал левый фланг, отдав одну из голевых передач.
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