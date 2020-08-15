У Пепа – инфаркт.

«Лион» снова сотворил суперсенсацию и вслед за «Ювентусом» вышвырнул из Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

В конце игры при счете 2:1 в пользу французской команды вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг имел все шансы спасти команду, но промазал по пустым воротам с нескольких метров. Как вообще можно было пробить мимо в такой ситуации?!

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Спустя всего минуту после такого кошмара Мусса Дембеле добил англичан – 3:1.

В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией». В 1/4 мюнхенский клуб разгромил «Барселону» со счетом 8:2.

В другой полуфинальной паре встретятся «РБ Лейпциг» и «ПСЖ».

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