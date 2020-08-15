«Сити» может подать апелляцию в CAS». Реакция твиттера на очередной вылет Гвардиолы из ЛЧ

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
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«Лион» впервые за 10 лет шагнул в полуфинал.
«Лион» сенсационно выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, забив «горожанам» три и пропустив всего один. Твиттер, естественно, взорвался бурей эмоций.
Реакция Пепа на второй пропущенный гол его команды – бесценна.
«Канадец? Нет, спасибо». Бартомеу отказался брать Дэвиса в «Барсу» до его ухода в «Баварию»
Люди уже засомневались, что Гвардиола – великий.
Рахим Стерлинг заходит в раздевалку после матча.
Роковой промах Рахима сравнили даже с той самой ошибкой Александра Филимонова.
Говорят, Стерлинг был обречен из-за прогноза Георгия Черданцева.
Шутка на злобу дня.
Команде Пепа Гвардиолы посоветовали подать жалобу в Спортивный арбитражный суд: с отстранением от еврокубков уже помогло.
«Лион» в полуфинале благодаря «Зениту»!
Зачем нужен «Манчестер Сити», если есть «Ротор»?
2020-й – год потрясений.
- В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией». В 1/4 мюнхенский клуб разгромил «Барселону» со счетом 8:2.
- В другой полуфинальной паре встретятся «РБ Лейпциг» и «ПСЖ».
ДНК «Барселоны» = безволие. Каталонцы вообще не умеют сражаться