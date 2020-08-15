«Сити» может подать апелляцию в CAS». Реакция твиттера на очередной вылет Гвардиолы из ЛЧ

«Лион» впервые за 10 лет шагнул в полуфинал.

«Лион» сенсационно выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, забив «горожанам» три и пропустив всего один. Твиттер, естественно, взорвался бурей эмоций.

Реакция Пепа на второй пропущенный гол его команды – бесценна.

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Люди уже засомневались, что Гвардиола – великий.

Рахим Стерлинг заходит в раздевалку после матча.

Роковой промах Рахима сравнили даже с той самой ошибкой Александра Филимонова.

Говорят, Стерлинг был обречен из-за прогноза Георгия Черданцева.

Шутка на злобу дня.

Команде Пепа Гвардиолы посоветовали подать жалобу в Спортивный арбитражный суд: с отстранением от еврокубков уже помогло.

«Лион» в полуфинале благодаря «Зениту»!

Зачем нужен «Манчестер Сити», если есть «Ротор»?

2020-й – год потрясений.

В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией». В 1/4 мюнхенский клуб разгромил «Барселону» со счетом 8:2.

В другой полуфинальной паре встретятся «РБ Лейпциг» и «ПСЖ».

ДНК «Барселоны» = безволие. Каталонцы вообще не умеют сражаться

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