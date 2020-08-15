Впервые со времен полуфинала «Спартака» в топ-4 ЛЧ не будет ни Англии, ни Испании, ни Италии

А было это аж в 1991 году.

В заключительном четвертьфинале Лиги чемпионов-2019/20 «Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Лиону» со счетом 1:3.

Полуфинальные пары сложились следующим образом:

Лига чемпионов УЕФА Стерлинг чудовищно промазал по пустым воротам с пяти метров при счете 1:2 9 МИНУТ НАЗАД

«РБ Лейпциг» (Германия) – «ПСЖ» (Франция)

«Лион» (Франция) – «Бавария» (Германия)

Это будет первый полуфинал с сезона-2012/13, в котором представлены только две страны. 7 лет назад немцы («Бавария» и «Боруссия») обыграли испанцев («Барселона» и «Реал»).

Более того: впервые с сезона-1990/91 в полуфинале не будут представлены ни Англия, ни Испания, ни Италия. В том году четверку лучших составили московский «Спартак», а также «Бавария», «Марсель» (Франция) и «Црвена Звезда» (Югославия), которая и стала триумфатором.

При этом либо англичане, либо испанцы обязательно были представлены в четверке сильнейших с 1996 года. Ла Лига в последний раз оставалась без полуфиналов в 2007-м.

Полуфиналы пройдут 18 и 19 августа.

Французские клубы лишь раз брали Лигу чемпионов/Кубок европейских чемпионов: в 1993-м это сделал «Марсель».

Стерлинг чудовищно промазал по пустым воротам с пяти метров при счете 1:2

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