«Сити» вылетел не только из-за промаха Стерлинга. «Лион» растерзал защиту Пепа

Как Руди Гарсия тактически переиграл каталонского гения.

Промах в пустые – и в глазах Стерлинга засверкали гневные заголовки медиа. Мочить Рахима удобно, но «Сити» влетел не только из-за него. Главная причина – точечные уколы Гарсии в слабости Гвардиолы. Именно из-за них победу «Лиона» не назвать отскоком, а вылет «Сити» не списать на Стерлинга.

Главное: «Лион» уничтожил зоны за спинами защитников «Сити»

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До гола Корне «Лиону» не хватало геометрии. Гарсия поставил на контратаки, но не рассказал игрокам, как именно их раскатывать. Итог – плотная защита и полная капитуляция на мяче. До первого гола «Лион» не допустил ни одного удара «Сити», но и сам пробил всего однажды – и то с дистанции.

С первым мячом «Лион» прознал, как надо разрывать чужую оборону. Корне забил по двум причинам: Лапорт поленился бежать за Экамби и оставил его Гарсии, тот был в плохой позиции, а Уокер решил не накрывать второй темп.

Экамби влетает в финальную треть между Лапортом и Гарсией. Эмерик должен был лететь за ним, а не передавать партнеру Фото: Eurosport

«Лион» увидел в этом слабость «Сити» и пользовался ею всю оставшуюся игру.

После гола Де Брёйне команда атаковала только забросами. Треть пасов «Лиона» с 70-й минуты были длинными. Под эту тактику Гарсия выпустил Дембеле – форварда с мощной стартовой скоростью и развитым корпусом. Именно здесь включился Эдерсон – пару раз вышел за штрафную, где набрал пять из восьми касаний на отрезке и страховал центрдефов.

Правда, даже эти подстраховки не спасли «Сити» от второго гола. Можно спорить насчет фола на Лапорте. Не поспоришь только с отвратительным пасом Канселу, бездумным фокусом Гарсии и Родри на Ауаре и почти нулевым вниманием к забеганию за спину.

Ситуация после обреза Канселу: Ауар отдает за первую линию «Сити», Гарсия и Родри смотрят на него вместо того, чтобы контролировать Экамби. Форварда видит только Гюндоган, но он слишком далеко. Из плюсов – один контроль Лапорта над Дембеле Фото: Eurosport

При счете 1:2 Пеп еще не упал на колени. «Горожане» боролись, но каждая их атака – навес Де Брёйне в перчатки Лопесу или промах Стерлинга – пахла безысходностью. А добила «Сити» старая проблема – Канселу не сдержал спину при ударе Ауара. Дембеле спокойно выпрыгнул перед Эдерсоном и вновь просунул мяч в ворота.

Канселу не смотрит за спину: Дембеле уже набирает шаги, пока фулбек «Сити» оценивает эпизод Фото: Eurosport

Все три гола «Лиона» вышли из почвы ужасной игры «Сити» в защитной линии. Никто из центрдефов «горожан» не смотрел за спину и не контролировал вбегания в штрафную. Казалось, что все они разучились общаться: обычно партнеры предупреждают о таких влетах соперника. В «Сити», видимо, другие правила. Гарсия качественно этим воспользовался.

Детали: Гарсия дважды подстроил схему и переиграл Гвардиолу

«Сити» открыл матч схемой с тремя центрдефами. «Лион» ответил расстановкой 3-5-2 без активного прессинга.

3-4-3 «Сити» на мяче и ответ «Лиона» – 3-5-2 в защите Фото: Eurosport

Гарсия сфокусировал команду на средней линии. Здесь стабильно сохранялась тройка игроков против двух хавбеков «Сити». Так «Лион» получал численное преимущество и страховку от классических смещений Де Брёйне к центральному кругу. В этом смысле засверкал Ауар: он блестяще чувствовал, когда страховать от паса на Кевина, а когда – врываться в прессинг.

Ауар держит линию паса на Де Брёйне Фото: Eurosport

Уже через восемь секунд Ауар летит накрывать Фернандиньо Фото: Eurosport

В первой линии «Лиона» работали четкие привязки: Марсело закрывал Жезуса, Денайер – Стерлинга, а Марсал – Де Брёйне. На выходе Гарсия получил крепкий оборонительный блок, а Гвардиола – целый пул проблем. Его игроки не могли затащить мяч в финальную треть, а если и затаскивали, то не находили там пространство. Только 79 из 420 касаний «Сити» в первом тайме пришлись на эту зону – около 19%. Пеп говорил об этом после матча, проблему почувствовал и Де Брёйне: «В первом тайме мы были недостаточно хороши. Начали игру медленно, нам не хватало вариантов впереди».

Именно поэтому Гвардиола вытащил Мареза на 56-й минуте. «Сити» перестроился на 4-3-3/4-2-4.

Новая схема «Сити» в атаке Фото: Eurosport

В этой схеме вингеры играли уже не в полуфлангах, а у бровки. По логике Гвардиолы, они должны были стягивать персональную опеку «Лиона». Прибавьте сюда подключения фулбеков и смещения Де Брёйне – получатся двойные и тройные фланги, которые вынуждали бы французов бросать зоны в центре и перегружать края.

Гарсия будто знал о планах Пепа и резво сменил защитную схему. «Лион» стал чаще играть в два центрдефа и переходить на 4-1-4-1.

Новая защитная схема «Лиона» Фото: Eurosport

Эта схема разбила план «Сити». Во-первых, она дала двух игроков на фланге – фулбека и вингера – против двух таких же игроков «Сити». Во-вторых, в 4-1-4-1 есть опорник, который может бегать за Де Брёйне – в центре его будет страховать кто-нибудь из хавбеков.

Так «Лион» не просел по пространству, что вкупе с бешеной игрой Лопеса довело команду до победы. Впервые за 24 года в полуфинале Лиги чемпионов не будет английских и испанских команд. Символично, что допустил это не Стерлинг, а Гвардиола. Именно он проиграл «Лиону» и обеспечил отъезд «Сити» из Португалии.

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