Пеп недоволен роковым промахом Стерлинга.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Лиона» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Однажды мы все-таки выйдем в полуфинал, иногда нужно просто прорваться через этот барьер. Команда заслужила это по итогам нескольких лет.

Лига чемпионов УЕФА «Сити» может подать апелляцию в CAS». Реакция твиттера на очередной вылет Гвардиолы из ЛЧ 8 ЧАСОВ НАЗАД

В первые 20-25 минут нам не удавалось найти свободные зоны для атаки, во втором все было хорошо. Я чувствовал, что мы сильнее. Но на этом турнире надо играть идеально. Мы многое сделали правильно, но этого не хватило. Мы ошибались в штрафных в ключевые моменты.

В ситуации Стерлинга надо было забивать, чтобы перевести игру в дополнительное время. Но потом мы пропустили третий, и все было кончено. Мы создали больше шансов и чаще били. Теперь мы разочарованы. Отправляемся на каникулы, а потом снова нужно будет приводить всех в форму», – цитирует 49-летнего Гвардиолу BBC со ссылкой на BT Sport.

Матч завершился со счетом 3:1.

В сезоне-2015/16 «Сити» добрался до полуфинала – это лучшее достижение команды в ЛЧ.

Пеп первые семь сезонов в ЛЧ неизменно выходил в полуфинал с «Барсой» и «Баварией», но в «Сити» сначала выбыл в 1/8 финала, потом – трижды в четвертьфинале.

«Сити» вылетел не только из-за промаха Стерлинга. «Лион» растерзал защиту Пепа

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Лига чемпионов УЕФА Впервые со времен полуфинала «Спартака» в топ-4 ЛЧ не будет ни Англии, ни Испании, ни Италии 9 ЧАСОВ НАЗАД