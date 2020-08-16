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«Однажды мы все-таки выйдем в полуфинал». Гвардиола – о поражении от «Лиона»

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Хосеп Гвардиола

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 40 минут

Пеп недоволен роковым промахом Стерлинга.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Лиона» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Однажды мы все-таки выйдем в полуфинал, иногда нужно просто прорваться через этот барьер. Команда заслужила это по итогам нескольких лет.

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В первые 20-25 минут нам не удавалось найти свободные зоны для атаки, во втором все было хорошо. Я чувствовал, что мы сильнее. Но на этом турнире надо играть идеально. Мы многое сделали правильно, но этого не хватило. Мы ошибались в штрафных в ключевые моменты.

В ситуации Стерлинга надо было забивать, чтобы перевести игру в дополнительное время. Но потом мы пропустили третий, и все было кончено. Мы создали больше шансов и чаще били. Теперь мы разочарованы. Отправляемся на каникулы, а потом снова нужно будет приводить всех в форму», – цитирует 49-летнего Гвардиолу BBC со ссылкой на BT Sport.

  • Матч завершился со счетом 3:1.
  • В сезоне-2015/16 «Сити» добрался до полуфинала – это лучшее достижение команды в ЛЧ.
  • Пеп первые семь сезонов в ЛЧ неизменно выходил в полуфинал с «Барсой» и «Баварией», но в «Сити» сначала выбыл в 1/8 финала, потом – трижды в четвертьфинале.

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