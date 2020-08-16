Килиан Мбаппе
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Теперь два французских клуба сыграют в полуфинале Лиги чемпионов.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высмеял критиков, которые шутили над уровнем чемпионата Франции и досрочным завершением сезона Лиги 1 из-за пандемии коронавируса.
«Фермерская лига», – написал 21-летний форвард капсом и добавил эмодзи клоуна, а также отметил аккаунт «Лиона», который отобрался в полуфинал Лиги чемпионов, как и «ПСЖ».
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- В полуфиналах состоятся французско-немецкие противостояния: «ПСЖ» – «РБ Лейпциг» и «Лион» – «Бавария».
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