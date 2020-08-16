Теперь два французских клуба сыграют в полуфинале Лиги чемпионов.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высмеял критиков, которые шутили над уровнем чемпионата Франции и досрочным завершением сезона Лиги 1 из-за пандемии коронавируса.

«Фермерская лига», – написал 21-летний форвард капсом и добавил эмодзи клоуна, а также отметил аккаунт «Лиона», который отобрался в полуфинал Лиги чемпионов, как и «ПСЖ».

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«ПСЖ» прошел «Аталанту», «Лион» – «Манчестер Сити».

В полуфиналах состоятся французско-немецкие противостояния: «ПСЖ» – «РБ Лейпциг» и «Лион» – «Бавария».

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