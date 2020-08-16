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Тер Стеген впервые прокомментировал 8 мячей от «Баварии»

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Марк-Андре Тер Стеген

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 5 минут

Достойная реакция на сокрушительное поражение.

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген впервые прокомментировал матч с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов, в котором он пропустил восемь мячей.

«Действительно тяжелые времена. Мне очень жаль, что такое произошло. Я разочарован. Не хочу искать оправданий – их нет. Нам определенно нужно измениться», – написал 28-летний Тер Стеген.

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