Марк-Андре Тер Стеген
Фото: Getty Images
Достойная реакция на сокрушительное поражение.
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген впервые прокомментировал матч с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов, в котором он пропустил восемь мячей.
«Действительно тяжелые времена. Мне очень жаль, что такое произошло. Я разочарован. Не хочу искать оправданий – их нет. Нам определенно нужно измениться», – написал 28-летний Тер Стеген.
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- Матч завершился со счетом 8:2.
- За «Барселону» забил Луис Суарес, также помог автоголом Давид Алаба.
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