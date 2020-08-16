Вылет «Манчестер Сити» – не сенсация. Пеп опять включил физрука и шарлатана

Так уже было.

Поражения Гвардиолы в ключевых матчах настолько трафаретны, что их можно выставлять в музее «Ман Сити» вместо Кубков чемпионов. Каждый раз одно и то же: важная игра, Пеп придумывает в голове очередной грандиозный план, он не срабатывает, Гвардиола уступает, а затем обязательно хвалит команду.

С «Лионом» было то же самое: почти весь сезон Хосеп как-то обходился без пяти защитников, но вдруг испугался седьмой команды Франции. Еще бы: заветный полуфинал так близко, нужно было максимально насытить оборону – какая свежая идея. В результате все по классике: три пропущенных, тотальное бессилие в конце и фраза «мы создали больше моментов» на пресс-конференции.

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Конечно, промах Стерлинга уже легендарен, но нужно учитывать три фактора. Во-первых, Рахим промазал не на 95-й. Во-вторых, он бы лишь сравнял счет, а не вывел Пепа в полуфинал. В-третьих, уровень «Сити» позволял решить исход гораздо раньше.

Удивительно, что тему с шарлатанством Пепа поднимать как-то не принято. Даже его типичные вылеты рецензируют обычно так: перехитрил, перемудрил, перестарался. Гвардиола все равно выставляется непонятым гением: он родил феноменальную тактику, а его дуболомы все запороли. Но хронические неудачи Хосепа позволяют сделать три вывода.

Пеп реально теряется против команд, которые играют в три центральных защитника. В сезоне-2019/20 у «Сити» целых шесть поражений в матчах с теми, кто выбрал такую схему. Значит, у Гвардиолы есть очевидный комплекс – «Лион» просто грамотно и безжалостно им воспользовался.

Пепу уже психологически тяжело дается ЛЧ. После двух триумфов на старте карьеры он сначала стал хроническим полуфиналистом с «Баварией», а затем надолго откатился в четвертьфинал с «Ман Сити». Вылетев от «Лиона», Гвардиола сказал: «Однажды мы выйдем в полуфинал». То есть на финал каталонец уже не смотрит: даже четверка лучших стала мечтой.

Характерный факт – за четыре сезона с «Сити» Гвардиола прошел в плей-офф ЛЧ лишь три клуба: «Шальке», «Базель» и «Реал». То есть Пеп вообще не вывозит против крепких команд, которым нечего терять («Монако», «шпоры» и «Лион»). Возникает логичный вопрос: а как Гвардиола собрался брать трофей, ради которого нужно выбить минимум два-три суперклуба? Получается, никак, ведь он сливает даже тем, кто слабее.

Мусса Дембеле казнит «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов Фото: Getty Images

Поражение от «Лиона» было настолько предсказуемым, что об этом стеснялись говорить вслух. Казалось, Пеп наконец разберется с личными демонами и укатает французов в фирменном стиле «Сити». Но нет: обученный и раскованный соперник против нервного и зажатого Гвардиолы – это почти всегда нокаут для Пепа. Сначала «Лион» очень грамотно отзащищался, а при счете 1:1 не загрустил (как «Аталанта»), а шокировал англичан бодрыми забегами к их штрафной. Этого хватило, чтобы дважды поймать и угробить «Сити».

Хосеп Гвардиола во время четвертьфинала «Манчестер Сити» – «Лион» Фото: Getty Images

Ближайший сезон – решающий для Пепа в Манчестере. Боссы явно устали тратить сотни миллионов на капризы Пепа, а потом видеть, как он мечется по технической зоне, падает на колени и пьет водичку.

«Сити» правда играет крайне симпатично, но этого уже мало. Шейхи так сильно мечтают о Кубке чемпионов, что их терпение на исходе.

Если Пеп не пролезет в финал даже с пятой попытки, ему светит первое в карьере увольнение. И оно будет справедливым: когда команда на длинной дистанции выступает ощутимо ниже ожиданий, это уже нельзя оправдать слишком крутой тактикой или необъяснимыми промахами. Здесь виноват исключительно тренер.

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