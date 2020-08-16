Африканские шаманы так и не простили Пепу уход Яя Туре?

Британское издание Goal.com связало вылет Хосепа Гвардиолы и его «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов с африканским проклятием, которое якобы лежит на тренере.

Мистическую версию еще в 2018 году выдвинул футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью Sport24 – по его мнению, африканские шаманы прокляли Гвардиолу за отношение к его клиенту, полузащитнику Яя Туре.

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«Бог все видит. Как человек поступил с Яя, легендой клуба, которому под разными предлогами не давал возможности выйти на поле… Он настроил против себя всю Африку, многие африканские болельщики отвернулись от «Манчестер Сити». И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не дадут Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов. Это будет для Гвардиолы как африканское проклятье. Жизнь покажет, прав я или нет», – сказал Селюк два года назад и выложил карикатуру.

В свежем комментарии после четвертьфинала Селюк заявил: «Вы знаете, я не хочу это комментировать. Единственное, что я хочу сказать, так это то, что все, кто поступают несправедливо по отношению к моим футболистам, в конечном счете получают обратку. Поэтому, как говорил кот Леопольд: «Давайте жить дружно». Если не хотите проблем».

«Сити» уступил «Лиону» со счетом 1:3.

Клуб из Манчестера не выходил в полуфинал ЛЧ с сезона-2015/16.

Ивуариец Туре играл за «Сити» с 2010 года по 2018-й.

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